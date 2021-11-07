Многодетный Безруков рассказал о прибавлении в семье: «Второе за год»

Актер признался, что исполнил мечту старшей дочери.

Актер Сергей Безруков, который всего три месяца назад стал отцом в пятый раз, сообщил поклонникам о прибавлении в большой и дружной семье. На своей странице в Instagram народный артист России опубликовал трогательный пост о том, что он наконец-то исполнил мечту своей дочери.

«Купили детям шотландскую вислоухую. Маша мечтала о кошке. Невероятно ласковая Холли», — рассказал актер.

Instagram @s_bezrukov

По словам Безрукова, еще один домашний любимец — французский бульдог по имени Полли, принял нового жильца более чем благосклонно, так что сомнений в том, что питомцы подружатся, точно нет. Кроме того, собака старше всех детей в семье, поэтому понимает, как нужно относиться к малышам.

Сергей Безруков и Анна Матисон поженились в 2016 году. Вскоре у них родилась дочь Мария, а через два года — сын Степан. В июле этого года в семье появился на свет малыш Василий. Звездный отец старается как можно больше времени уделять наследникам, с удовольствием развлекает кроху и играет со старшими.

Также у артиста есть двое детей от предыдущих отношений с коллегой по творческому цеху Ксенией Смирновой — дочь Александра и сын Иван.

Ранее 5-tv, ru рассказал, что Сергей Безруков впервые показал лицо трехмесячного сына.