Многодетный Безруков рассказал о прибавлении в семье: «Второе за год»

|
Надежда Квашенко
1 039

Актер Сергей Безруков рассказал о появлении нового члена семьи: «Невероятно ласковая Холли»

Многодетный Безруков рассказал о прибавлении в семье: «Второе за год»

Фото: Instagram @s_bezrukov

Актер признался, что исполнил мечту старшей дочери.

Актер Сергей Безруков, который всего три месяца назад стал отцом в пятый раз, сообщил поклонникам о прибавлении в большой и дружной семье. На своей странице в Instagram народный артист России опубликовал трогательный пост о том, что он наконец-то исполнил мечту своей дочери.

«Купили детям шотландскую вислоухую. Маша мечтала о кошке. Невероятно ласковая Холли», — рассказал актер.

Instagram @s_bezrukov

По словам Безрукова, еще один домашний любимец — французский бульдог по имени Полли, принял нового жильца более чем благосклонно, так что сомнений в том, что питомцы подружатся, точно нет. Кроме того, собака старше всех детей в семье, поэтому понимает, как нужно относиться к малышам.

Сергей Безруков и Анна Матисон поженились в 2016 году. Вскоре у них родилась дочь Мария, а через два года — сын Степан. В июле этого года в семье появился на свет малыш Василий. Звездный отец старается как можно больше времени уделять наследникам, с удовольствием развлекает кроху и играет со старшими.

Также у артиста есть двое детей от предыдущих отношений с коллегой по творческому цеху Ксенией Смирновой — дочь Александра и сын Иван.

Ранее 5-tv, ru рассказал, что Сергей Безруков впервые показал лицо трехмесячного сына.

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
71.49
0.01 82.81
-0.15
Энергии на стороне власти: китайский совет дня на понедельник, 8 ноября

Последние новости

11:15
В Грузию прибыли два корабля ВМС США
11:08
Концерт Шаляпина в хосписе в разгар пандемии привел Миро в ужас: «Дышит в лица стариков»
10:59
Дилара в розовом мини жарко поцеловала Моргенштерна на сцене во время концерта
10:45
Байден отказался ставить страну на первое место назло Трампу
10:45
Милохина и Медведеву потребовали выгнать из «Ледникового периода» из-за секрета
10:31
Любовница Кончаловского обвела вокруг пальца его жену: «Француженки лицемерные»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
Звезда сериала «СашаТаня» удивила фанатов фото с мужем: «Он вроде не молодой»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 ноября
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака