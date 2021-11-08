Никому не известный гений: жизнь и судьба актера Виктора Гунина

О смерти звезды российских сериалов стало известно 8 ноября. Виктору Алексеевичу было 68 лет.

На 69-м году жизни скончался советский и российский актер Виктор Гунин. Пока были силы, он активно трудился в театрах и снимался в кино, однако знаменитым и богатым все равно не стал. В чем причина такого диссонанса и почему друзья считают покойного непризнанным гением — подробнее об этом рассказывает 5-tv.ru.

Известный неизвестный

Виктор Гунин родился 24 декабря 1952 года в Москве. О карьере в кино и театре он грезил с самого детства, потому по окончании школы недолго выбирал учебное учреждение: будущий актер поступил в Воронежскую государственную академию искусств. После получения диплома в 1981 году он поступил в Академию переподготовки работников искусства, культуры и туризма в столице, где освоил еще и ремесло режиссера.

По воспоминаниям друзей и товарищей, Гунин не бедствовал. Он так хорошо знал профессию, что отбоя от предложений не было. Правда, роли часто были неглавные. Отечественному зрителю Виктор Алексеевич хорошо знаком по игре в сериалах «Мент в законе», «МУР есть МУР», «Кулагин и партнеры». Помимо прочего, он служил в Ульяновском областном драматическом театре, Экспериментальном театре, театре «Сфера», Московском художественно-реалистическом театре, а с 2007 года трудился в Государственном театре киноактера.

«Невероятный, светлый, точно не отсюда… Как же хорошо, что он был. Как жаль, что так ничтожно мало времени. В нем мерцала какая-то необъяснимая магия луча, моя душа всегда и каждый раз летала на его свет…» — комментировал смерть Гунина театральный педагог Али Марисултанов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Али Ибрагимович Марисултанов (@chgu_kafedra_a.iskusstva)

Личная жизнь

Известно, что Виктор Гунин был женат. При этом, по словам друзей, он скончался в хосписе. Значит ли это, что в отношениях с супругой был разлад? Или актер так тяжело болел незадолго до кончины, что ухаживать за ним мог только специально обученный персонал? Не понятно. Точную причину смерти близкие называть пока не готовы. Некоторые лишь просят финансово помочь страдающей вдове угасшего таланта.

Товарищи не могут поверить, что обворожительного, доброго и позитивного Виктора Гунина больше никогда не будет рядом. Говоря о трагедии, актер Юрий Гаркави заметил, что более честного и открытого человека, чем его друг еще никогда не встречал.

«Ты был самый правдивый, самый настоящий. И на сцене, и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом. Никогда не забуду твоего Сатина и Бабу Ягу. Ушел огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя!» — с горечью заключил Гаркави.

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