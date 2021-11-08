Следствие установило обстоятельства смерти дочери актера Конкина в бассейне

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела по факту смерти Софьи Конкиной — дочери заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Конкина. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Трагический случай с наследницей актера произошел 22 сентября 2020 года. Конкина, занимаясь плаванием в бассейне фитнес-клуба «Джамп», начала тонуть. По данным следствия, в результате отсутствия в клубе медицинского персонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания медицинской помощи в спортивной организации, через два дня женщина скончалась в больнице. Из-за долгого нахождения в воде у Софьи отказали внутренние органы и медикам не удалось ее спасти. У погибшей осталась маленькая дочь.

Семья артиста подала в суд на спортивное заведение и его владелицу Анну Андрианову. По завершении расследования ей предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ). Женщине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Арестовано имущество обвиняемой стоимостью 11 млн рублей. Эту сумму затребовала потерпевшая сторона в качестве компенсации ущерба.

По уголовному делу провели ряд экспертиз, собрали показания многочисленных свидетелей и экспертов. Следствие направило материалы уголовного дела для передачи в суд.

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