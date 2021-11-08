Следствие установило обстоятельства смерти дочери актера Конкина в бассейне

|
Ксения Темникова
1 384

32-летняя Софья Конкина год назад захлебнулась в бассейне и ушла из жизни в больнице.

Следствие установило обстоятельства смерти дочери актера Конкина в бассейне

Фото: Instagram @mimimishka3377

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела по факту смерти Софьи Конкиной — дочери заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Конкина. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Трагический случай с наследницей актера произошел 22 сентября 2020 года. Конкина, занимаясь плаванием в бассейне фитнес-клуба «Джамп», начала тонуть. По данным следствия, в результате отсутствия в клубе медицинского персонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания медицинской помощи в спортивной организации, через два дня женщина скончалась в больнице. Из-за долгого нахождения в воде у Софьи отказали внутренние органы и медикам не удалось ее спасти. У погибшей осталась маленькая дочь.

Семья артиста подала в суд на спортивное заведение и его владелицу Анну Андрианову. По завершении расследования ей предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ). Женщине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Арестовано имущество обвиняемой стоимостью 11 млн рублей. Эту сумму затребовала потерпевшая сторона в качестве компенсации ущерба.

По уголовному делу провели ряд экспертиз, собрали показания многочисленных свидетелей и экспертов.  Следствие направило материалы уголовного дела для передачи в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет оставшаяся без матери внучка Владимира Конкина.

+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.40
-0.09 82.54
-0.27
Египетский гороскоп по дате рождения — какой из богов вам благоволит

Последние новости

17:31
В Кремле объяснили причины предоставления льгот на покупку жилья для чиновников
17:28
Правительство РФ одобрило отмену обязательного техосмотра
17:26
Чем занимается пострадавший в ДТП с Porsche в Ленобласти сын Семена Альтова?
17:15
Огромные потери: ученый назвал тип смертельно опасных вирусов для человечества
17:04
Помощь высших сил: как в обетный день 9 ноября исполнить все желания
16:51
Брухунова отреагировала на слухи о домашнем насилии после фото с синяком

Сейчас читают

Нумерология любви: Как по дате рождения найти вторую половинку
Как по любимому цвету определить склонность к психическим заболеваниям
Египетский гороскоп по дате рождения — какой из богов вам благоволит
Захарова оценила будущее «очередной химеры» от США для Запада

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака