Аринбасарова объяснила, почему не поддержала Кончаловского после трагедии с дочкой
Вторая жена актера и режиссера не общалась с ним на больную тему.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бывшая жена Андрея Кончаловского Наталия Аринбасарова рассказала, почему не поддерживала режиссера во время трагедии, случившейся с его новой семьей — во время отдыха во Франции актер вместе с его нынешней женой Юлией Высоцкой и детьми попал в серьезное ДТП. Дочь Кончаловского Мария после аварии впала в кому и уже восемь лет не может оправиться.
В шоу Бориса Корчевникова Аринбасарова объяснила, что в общении с бывшим мужем эту тему никогда не поднимала — но не потому, что отношения между ними испортились.
«Это табу. Мы никогда ничего не спрашиваем, не разговариваем, чтобы не ранить», — объяснила знаменитость.
Аринбасарова и Кончаловский сейчас общаются вполне тепло — тем более, что у пары есть общий сын Егор.
«Андрей поздравлял меня с днем рождения, цветы присылал. Но так мы особенно не общаемся, ведь он живет домашней жизнью», — поделилась экс-супруга режиссера.
Брак с Юлией Высоцкой — пятый для Кончаловского. Аринбасарова, кстати, была его второй женой — они развелись еще в 1969 году. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как его бывшая жена узнала об его изменах с французской актрисой.
Читайте также
74%
-0.09 82.54
-0.27
Нашли ошибку?