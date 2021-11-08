Любовница Кончаловского обвела вокруг пальца его жену: «Француженки лицемерные»

Актриса узнала, что Андрей Кончаловский ей изменяет, от общего друга. Своей соперницей она считает звезду фильмов Бунюэля и Годара Машу Мериль.

Предполагаемая любовница режиссера Андрея Кончаловского подарила его жене Наталье Аринбасаровой черные лаковые туфли, когда та еще не знала о связи супруга на стороне. Об этом рассказала сама актриса, разоткровенничавшись в интервью с Борисом Корчевниковым.

Аринбасарова полагает, что у Кончаловского был роман с французской актрисой русского происхождения Машей Мериль (урожденная княжна Мария-Магдалина Владимировна Гагарина). Об измене мужа узнала от друга француза, но уже после первой встречи с соперницей. Немногим ранее ничего не подозревавшая обманутая жена показывала столицу роковой женщине.

РИА Новости / Михаил Озерский

«Он (Кончаловский) приехал со съемок фильма „Асино счастье“. Пригласил французскую делегацию в гости. Мы гуляли по Москве. Пришли в магазин „Березка“ и Машенька Мериль подарила мне лаковые черные туфли. Вот это помню. А что отношения у них — я не знала. Она сделала подарок мне. При этом была любовницей моего мужа. Вот такие француженки лицемерные», — заявила Аринбасарова.

По словам актрисы, Мериль, которая за свою карьеру успела поработать с такими мэтрами как Луис Бунюэль, Дарио Ардженто и Жан-Люк Годар, искала для себя не только любовных утех, но и выгоды. Ей были нужны «молодые, талантливые, но недорогие режиссеры», как отметила бывшая жена Кончаловского.

kino-teatr.ru / You

Вскоре после истории с французской любовницей Кончаловский сообщил Аринбасаровой, что «перестал ее чувствовать». На этом, поняла она, их отношениям пришел конец, решила разводиться. Артистка добавила, что в ЗАГСе в день расторжения брака спросила у пока еще мужа, была ли у него связь с другой женщиной, а в ответ услышала — никогда.

Брак Натальи Аринбасаровой и Андрея Кончаловского продлился четыре года. В этих отношениях на свет появился их общий сын Егор, который пошел по стопам отца и стал режиссером. Первая впоследствии была замужем еще дважды, родила еще дочь, второй — четырежды. С последней избранницей Юлией Высоцкой он счастлив с 1998 года. Всего у Кончаловского пятеро детей — сын и четыре дочки.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, одна из возлюбленных Андрея Кончаловского Марианна Вертинская рассказала, как чуть не свела счеты с жизнью из-за измен режиссера.