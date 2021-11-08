Помощь высших сил: как в обетный день 9 ноября исполнить все желания

По церковному календарю 9 ноября отмечается день памяти Нестора Летописца и Канун Параскевы. В народе эти праздники называют обетами или зароками. Это связано с тем, что именно в эти сутки верующие могут загадать желание и при этом пообещать выполнить обет. О магии этого дня подробно рассказал сайт RSUTE.ru.

Нестор Летописец

Православная церковь высоко ценит наследие монаха Киево-Печерской Лавры Нестора Летописца. Он известен летописями о первых храмах и митрополитах русской церкви. Этот монах был автором рассказов о князе Владимире и Крещении Руси.

Параскева Иконийская

Параскеву Иконийскую считают бабьей заступницей, помогающей поправить свое здоровье и исполнить любое желание. Именно поэтому 9 ноября было принято доделывать все важные дела и обращаться к покровительнице за помощью. Для исполнения своих желаний нужно было обязательно дать обет и впоследствии его исполнить.

Желания

Чтобы желания обрели силу, просящий должен быть крещеным и истинно верующим. Обычно за исполнением желания обращаются для того, чтобы наладить свою личную жизнь, побороть болезнь или справиться с тяжелым периодом жизни.

Сами обеты могли быть абсолютно разными. Кто-то решал следовать святым заповедям, кто-то пытался встать на праведный путь, поменяв что-то в жизни. Зажиточные люди давали обет о возведении храма. Самое главное, чтобы этот отказ или соглашение имело большое значение для самого верующего.

Что нужно делать?

В обетный день с самого утра верующие отправлялись в церковь, чтобы прочитать молитву перед иконой Параскевы Пятницы. Там они и давали свой обет. С собой нужно было взять небольшие вещи и положить их возле самих икон. Некоторые жертвовали деньги храму.

После нужно было взять все, что с собой принесли, и отправиться с источнику, либо к большому дереву и оставить там вещи вместе с просьбой о помощи. Обязательно — оттуда нужно забрать ветку, камень или землю.

Особое значение этот день имел для тех, чьи родные были на войне. Так в божий храм можно было отнести платочек, освятить его и подарить своему защитнику, чтобы эта вещь оберегала его от беды.

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