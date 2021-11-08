Как угадать знак зодиака человека по его поведению

Знать, к какому знаку зодиака принадлежит ваш собеседник, очень полезно — вы всегда сможете понять, как следует себя вести в общении с ним и чего от него ждать. Но как же понять, Телец ваш знакомый, или же, например, Скорпион? В Instagram-аккаунте go_astrology появился ответ на этот вопрос.

Овен

С вами спорят, уперто и излишне самоуверенно доказывают свою точку зрения и не слушают никаких аргументов? Поздравляем, перед вами совершенно точно овен. Представители этого знака зодиака часто делают что-то, прежде чем подумать, и бывают весьма импульсивны — прямо как само животное.

Телец

Тельцы — правдорубы, все, что у Тельца на уме — у него же и на языке. Он обязательно скажет вам, если посчитает, что вас неровно постригли или что вам пора сбросить пару килограмм. Но это не со зла — Тельцы просто не видят смысла врать, и именно это их отличает от всех остальных знаков зодиака.

Близнецы

Если вы общаетесь с одним человеком, а кажется, что с двумя — по уровню громкости, безбашенности развлечений и количеству поступающей информации, то вам повстречался человек, родившийся под знаком Близнецов. На такого человека даже обидеться толком не выйдет — Близнецам часто прощают небольшие прегрешения. Они же «не виноваты».

Рак

Определить представителей этого знака зодиака будет посложнее — такие люди предпочитают не показывать своих чувств. Но это — напускное, если рак вам доверится — он обязательно будет вам жаловаться на жизнь или делать что-то творческое и вдохновленное.

Лев

Львы часто раздражают — и настолько же часто заставляют собой восхищаться. Они говорят, что думают — но это не заставляет злиться, не лишены лоска, но выпьют больше всех на вечеринке, составлены из противоречий — но всегда в центре внимания. Если вы видите такого человека, то его знак зодиака — точно Лев.

Дева

Вычислить Деву непросто — они всегда стараются вникнуть в чужую точку зрения и замять конфликт. Но есть пара вещей, которые помогут вам безошибочно определить представителя этого знака зодиака — мудрые, глубокие глаза и абсолютно нетерпимое отношение к беспорядку.

Весы

Родившиеся под знаком Весов любят все нестандартное и красивое. Кроме того, у них талант договариваться — спокойного человека с хорошими манерами, который флиртует со всеми подряд можно с чистой душой приписывать именно к этому знаку зодиака.

Скорпионы

Страстные и соблазнительные, но мстительные и стремящиеся к контролю люди — возможность определить такого человека по внешним признакам может спасти вас от страшной мести и открыть его чувственную сторону.

Стрелец

Стрельцов очень просто определить — они никогда не сидят на месте. Постоянные поездки, поиски новых способов заработка, увлечений и развлечений — ценящие свободу, храбрые и рисковые Стрельцы сразу дадут вам понять свой знак зодиака.

Козерог

У Козерогов есть одна характерная черта — они могут прожечь в вас дыру взглядом. А свою чувствительную сторону они старательно прячут от чужих под толстым слоем брони, и вам придется постараться, чтобы их оттуда достать.

Водолей

Если вам описывают человека, который пришел на помощь другу несмотря ни на что — это, скорее всего, Водолей. Они умны, изобретательны, искренни и щедры — но это не вгоняет их в убытки.

Рыбы

Определить представителя этого знака зодиака сложнее всего — просто потому, что Рыбы сами не всегда уверены, чего хотят. Они творческие, но странные — и стараются «плыть по течению» жизни.

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