Обвиняемая в смерти дочери Конкина совладелица фитнес-клуба не признает вину

Анна Андрианова, совладелица и управляющая фитнес-клуба, где погибла дочь актера Владимира Конкина Софья, не признает свою вину в ее смерти. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщила адвокат семьи погибшей Юлия Нитченко.

«Обвиняемая вину не признала, не раскаялась. На данный момент с ее стороны принесены только соболезнования — не извинения, а именно соболезнования», — рассказала Нитченко.

Она уточнила, что Андриановой предъявлено обвинение по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Адвокат семьи Конкиных уверена, что принесение соболезнований со стороны обвиняемой перед самым направлением дела в суд рассчитано исключительно на смягчение наказания для Андриановой. Однако ее защита не достигнет таким образом своей цели, считает Нитченко.

«После изучения многочисленной судебной практики мы видим, что не возмещение полного вреда потерпевшей стороне, не принесение извинений, непризнание вины и не раскаяние в содеянном приводит только к реальному лишению свободы до трех лет даже при наличии несовершеннолетних детей», — заявила адвокат.

По словам Нитченко, сейчас Владимир Конкин направил письмо на имя генерального прокурора «с целью кратчайшего изучения дела и утверждения обвинительного заключения» в отношении обвиняемой. Дело будет рассматриваться в Пресненском районном суде, по месту совершения преступления, добавила адвокат.

Как стало известно 5-tv.ru, моральный вред в размере двух миллионов рублей семье Конкиной возмещен так и не был, а не признающая свою вину Анна Андрианова взяла себе третьего адвоката. Между тем в принадлежащем ей фитнес-клубе ничего не изменилось: медицинский кабинет отсутствует, инструктор в бассейне в вечернее время не дежурит.

Трагический случай с наследницей актера произошел 22 сентября 2020 года. Софья Конкина, занимаясь плаванием в бассейне фитнес-клуба «Джамп», начала тонуть. По данным следствия, в результате отсутствия в клубе медперсонала и дежурного инструктора по плаванию, а также по причине несвоевременного оказания медицинской помощи через два дня женщина скончалась в больнице. Из-за долгого нахождения в воде у Конкиной отказали внутренние органы и медикам не удалось ее спасти. У погибшей осталась маленькая дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела по факту смерти Софьи Конкиной — дочери заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Конкина.