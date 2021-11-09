Голодающий Саакашвили разбушевался и устроил погром в больнице

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил погром в тюремной больнице, куда его перевели из-за опасений за состояние его здоровья в связи с ранее объявленной голодовкой. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Грузии.

«После того, как Михаил Саакашвили был помещен в учреждение № 18, он оскорбил сотрудников пенитенциарного учреждения физически и словесно, а также повредил дорогостоящее медицинское оборудование», — рассказали в ведомстве.

По данному факту начато расследование Генеральной инспекции министерства.

Особенно странным буйное поведение политика выглядит после обнародования грузинским Минюстом на странице в Facebook кадров, на которых видно, что Саакашвили добровольно собирает свои вещи в камере и спокойно уходит в сопровождении сотрудника учреждения.

Во время своей акции протеста экс-президент Грузии похудел на 12 килограммов, однако продолжать заявлять, что ни за что не поступится своими принципами.

Впрочем, как ранее рассказал начальник пенитенциарной службы страны Ника Цхвариашвили, вряд ли экс-президент сможет довести себя до полного истощения, ведь у него есть специальная тюремная банковская карта, по которой он покупал в магазине учреждения мед и соки.

При этом адвокат политика Ника Гварамия ранее заявлял, что Саакашвили будет продолжать голодовку до тех пор, пока он и задержанные из-за него люди не окажутся на свободе.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии вскоре после того, как проник на территорию страны из Одессы, воспользовавшись паромом. Местные власти обвиняют политика в организации убийства, коррупции и превышении полномочий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что силовики задерживают сторонников Саакашвили у тюрьмы в Грузии.