Буденная отреагировала на слова Васильевой о романе с Державиным

Экс-супруга покойного актера прокомментировала заявление его коллеги о том, что она якобы была «походной женой» Державина.

Бывшая жена народного артиста РСФСР Михаила Державина Нина Буденная (художница и дочь легендарного советского маршала Семена Буденного) ответила актрисе Татьяне Васильевой на заявления о якобы связывавшем ее покойным мастером романе. В одном из интервью Васильева рассказала телеведущему Борису Корчевникову о многих своих любовных приключениях, изменах мужу и связи с Державиным.

«Об этом все знали в театре. Ну, а как не влюбиться в такого красивого партнера, который так рьяно ухаживал? Правда, тогда Михаил был женат. Когда его супруга уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Меня все воспринимали как „походную жену“ в отсутствие настоящей, на что я не обижалась», — поведала 74-летняя народная артистка РФ.

С студии того же Корчевникова Нина Буденная отметила, что едва ли стоит верить всем выдумкам Васильевой. На такие поступки, как открытое сожительство с другой в общей с супругой квартире Державин, уверена она, не был способен.

«Танюша — большая фантазерка. То, что она рассказывала, надо делить на 16. Миша такой человек устойчивый. Он на безумства не способный. Он надежный мужик. Так что все на 16», — отрезала дочь полководца.

Нина Буденная была второй из трех супругой Михаила Державина (первой была Екатерина Райкина, дочь сатирика Аркадия Райкина). Вместе с актером она прожила 19 лет, родила дочь Марию. Но однажды женщина потеряла голову от любви и ушла к другому. Третьей спутницей, которая была рядом до последних дней артиста, стала певица Роксана Бабаян.

В доме Державина и Бабаян всегда было место для его бывших жен, детей и внуков — хоть всех разом. Со всеми пара поддерживала теплые отношения Буденная призналась, что дружба с певицей очень ей помогает в жизни, та, как выразилась Нина Семеновна, «немного успокаивает ее раны».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Роксана Бабаян не смогла стать матерью в двух браках и как она живет после смерти мужа. Михаил Державин скончался в 2018 году после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 82 лет.