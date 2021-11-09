Санитарку Елену Колесникову обвиняют в получении взятки. Но так ли было на самом деле? Куда бедная женщина потратила деньги?

В отношении мамы певца Прохора Шаляпина возбудили уголовное дело по обвинению во взяточничестве. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru адвокат Александр Бенхин прояснил ситуацию, заметив, что вина женщины минимальная. То, что сегодня ей инкриминируют, по мнению эксперта, совсем не соответствует действительности.

За что под суд?

О скандале с участием родительницы артиста — Елены Колесниковой — стало известно в начале ноября. По официальным данным, дело рассматривал Краснооктябрьский районный суд Волгограда, но сейчас его вернули на доследование. По версии правоохранителей, женщина, трудящаяся санитаркой в больнице, за деньги выписывала освобождение от исправительных работ.

«Вина есть, но вина минимальная. Ей инкриминируют взятку в тысячу рублей, взяли с поличным. Но там есть нюансы. Деньги, которые она брала вроде у заинтересованных лиц, не совсем себе брала. Там покупались какие-то вещи для больницы. Нарушение, к сожалению, есть. Она в этом сознается, не отрицает вину», — заявил Бенхин.

Юрист пояснил, что сегодня маме Шаляпина «приписывают» деяния по статьям 291 и 292 УК РФ. Они считаются тяжкими, поскольку можно получить реальный тюремный срок. Бенхин уверен, что Колесникова не заслуживает столь сурового наказания: она не является должностным лицом, и это серьезное смягчающее обстоятельство.

«Общались мы со многими мэтрами юриспруденции, и все сходятся во мнении, что тут надо инкриминировать самоуправство. А по самоуправству она получит либо условный срок, либо штраф. Да, виновата. Но простая русская женщина, бедная. Сажать ее было бы чересчур», — заключил звездный адвокат.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что матери Прохора Шаляпина стали угрожать. Певец вступился за родительницу и заявил, что взятку она брала не из корыстных побуждений — просто по наивности оказалась втянута в преступную схему.