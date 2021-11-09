МО РФ: США репетирует в Черном море силовое решение Киевом ситуации в Донбассе

Одной из целей действий США в Черном море является военное освоение территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Известно, что американские военные корабли прибыли в регион для участия в многонациональном учении, которое проводится объединенным командованием вооруженных сил США в Европе. За их действиями внимательно следит Черноморский флот РФ.

С 30 октября в акватории базируется эсминец Porter с ракетным вооружением. В настоящее время он находится в грузинском порту города Батуми. Через несколько дней 3 ноября в Черном море появился танкер John Lenthall и расположился в юго-западной части Черного моря. А на следующий день вошел штабной корабль Mount Whitney, который присоединился к эсминцу в Батуми.

В Минобороны отметили, что в рамках учений 6 октября над акваторией пролетели два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. Военные воздушные судна находились на стокилометровом удалении от российской государственной границы. Цель полета, как пояснили в ведомстве, совершенствование способов применения стратегической бомбардировочной авиации.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в ходе совещания по обороне в Сочи Владимир Путин напомнил западным коллегам, что российские системы предупреждения работают исправно, а на вошедшие в Черное море корабли можно посмотреть, как в бинокль, так и в «прицел соответствующих систем обороны».