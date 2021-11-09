МО РФ: США репетирует в Черном море силовое решение Киевом ситуации в Донбассе

|
Светлана Шевченко
1 024

Черноморский флот внимательно следит за действиями американских кораблей в акватории.

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; 5-tv.ru

Одной из целей действий США в Черном море является военное освоение территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Известно, что американские военные корабли прибыли в регион для участия в многонациональном учении, которое проводится объединенным командованием вооруженных сил США в Европе. За их действиями внимательно следит Черноморский флот РФ.

С 30 октября в акватории базируется эсминец Porter с ракетным вооружением. В настоящее время он находится в грузинском порту города Батуми. Через несколько дней 3 ноября в Черном море появился танкер John Lenthall и расположился в юго-западной части Черного моря. А на следующий день вошел штабной корабль Mount Whitney, который присоединился к эсминцу в Батуми.

В Минобороны отметили, что в рамках учений 6 октября над акваторией пролетели два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. Военные воздушные судна находились на стокилометровом удалении от российской государственной границы. Цель полета, как пояснили в ведомстве, совершенствование способов применения стратегической бомбардировочной авиации.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в ходе совещания по обороне в Сочи Владимир Путин напомнил западным коллегам, что российские системы предупреждения работают исправно, а на вошедшие в Черное море корабли можно посмотреть, как в бинокль, так и в «прицел соответствующих систем обороны».

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
71.29
-0.11 82.65
0.11
Запаситесь терпением и благоразумием: таро-прогноз на неделю с 8 по 14 но...

Последние новости

19:22
«Смолянки» Левицкого отправились из Русского музея в Петербурге в Москву
19:17
Запаситесь терпением и благоразумием: таро-прогноз на неделю с 8 по 14 ноября
19:12
Деньги vs любовь: Эксперт объяснил эмоции девушки Безоса при встрече с Ди Каприо
18:59
Сколько стоит снять сутки в «квартире» главной героини «Секса в большом городе»
18:45
Комаровский о выборе Зеленского президентом: «Мы лохи, реальные!»
18:45
Обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет ввели в Петербурге

Сейчас читают

Как по дате рождения узнать своего ангела-хранителя
Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Тайны и угрозы: какие опасности принесет соединение Меркурия с Марсом в Скорпионе с 10 ноября
Под защитой древних богов: греческий гороскоп по дате рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа