Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса

Главред журнала «Национальная оборона» предполагает, что в акватории Черного моря собираются все средства для проведения полномасштабной военной операции.

Украина может в ближайшие дни предпринять попытку силового захвата Донбасса из акватории Черного моря, где собираются корабли НАТО. Такое мнение в беседе с 5-tv высказал журналист, военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Американские военные корабли прибыли в регион для участия в многонациональном учении, которое проводится объединенным командованием вооруженных сил США в Европе.

«Мы видим что в рамках учений НАТО в Черном море фактически создается многонациональная группировка ударных кораблей ВМС США и других стран альянса, что мы можем расценивать как элемент поддержки в случае начала Украиной силовой операции против Донбасса», — предположил эксперт.

По его словам, в акватории собираются все средства для проведения полномасштабной военной операции.

«Корабли которые находятся в Черном море, являются носителями высокоточных ударных ракет морского базирования. Там же базируется корабль управления <…> и танкеры снабженцы, чтобы обеспечить жизнедеятельности данной группировки. При этом параллельно проводятся учения стратегической авиации США, в частности, бомбардировщиков, которые являются носителями ядерного оружия», — перечислил Коротченко.

Военный эксперт объяснил, что Москва обеспокоена сложившейся обстановкой.

«Таким образом, речь о крупномасштабной провокации в непосредственной близости от России и это косвенный признак, который может свидетельствовать о том, что Украина может предпринять в ближайшие дни попытки силового захвата Донбаса и зачистки населения, которое там проживает. <…> Военные силы России, в частности, Черноморский флот, отслеживают все действия НАТО с готовностью пресечь любые провокации с этой стороны», — резюмировал он.

В Минобороны России также считают, что военные учения НАТО в Черном море являются репетицией сценария военного освоения Донбасса Киевом.

У военного ведомства есть на то все основания, ведь масштаб военного присутствия НАТО в акватории за последнюю неделю поражает. С 30 октября в Черном море базируется эсминец Porter с ракетным вооружением. Через несколько дней к нему присоединился танкер John Lenthall, расположившийся в юго-западной части Черного моря. А на следующий день в акваторию вошел штабной корабль Mount Whitney.

Также над акваторией пролетели два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США.

На фоне разворачивающихся на Черном море действий президент России Владимир Путин предупредил западных коллег, что на корабли НАТО можно посмотреть, как в бинокль, так и в «прицел соответствующих систем обороны».