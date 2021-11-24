Китайский гороскоп на 2022 год для Быка

Бык — это трудолюбивое и любящее комфорт животное. Это знают представители этого знака, рожденные в 1937-м, 1949-м, 1961-м, 1973-м, 1985-м, 1997-м, 2009-м и 2021-м. Сойдется ли он характером с прямолинейным Голубым Водяным Тигром? 5-tv.ru спросил у астролога Елены Егоровой, чего ждать Быкам в 2022-м.

Елена Егорова

Астролог

Жизнь Быка в 2022 году

Гороскоп показывает, что 2022-й для Быка будет урожайным. Велика вероятность больших покупок и значимых перемен в жизни. Впереди — великолепное время!

«Кого-то ожидает переезд, кого-то — покупка недвижимости. Может быть, вы будете выстраивать свое жилище и приобретать какие-то приятные мелочи — интерьеры или мебель в квартиру. Будете обустраивать свое гнездышко», — рассказала астролог Елена Егорова.

Судя по гороскопу, если Быка и ждут хлопоты в 2022-м, то только приятные.

Личная жизнь Быка в 2022 году

Личная жизнь Быков в 2022-м окажется насыщеннее, чем в прошлые годы. Гороскоп показывает, что у этого представителя Восточного гороскопа в окружении появятся новые люди.

«Многие найдут свою вторую половинку. Некоторые даже заключат брак в 2022-м. Ваш союз будет прочным, долговечным и очень благополучным. Вы также с удовольствием сможете проводить время с семьей и скрасить свои уютные семейные вечера», — рассказала астролог.

Судя по гороскопу, состоящие в отношениях Быки могут рассчитывать на выход на новый уровень.

Финансы Быка в 2022 году

Особенно удачен 2022-й окажется для самозанятых Быков. Гороскоп показывает, что в новом году представители этого знака будут особенно успешны.

«Вы выйдете на новый уровень финансовой прибыли. Любой ваш проект с очень большой вероятностью будет успешным», — рассказала эксперт.

Судя по гороскопу, 2022-й для Быка выдастся стабильным и принесет хороший урожай в разных сферах.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе на 2022 год для всех знаков китайского гороскопа.