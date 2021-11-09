Специалист по психосоматике Анастасия Коткова увидела причину детских заболеваний в тонкой связи между мамой и ребенком.

Многие мамы задаются вопросом: почему так часто ребенок болеет и что с этим делать? В поисках ответа некоторые родители, измотанные постоянными посещениями медицинских кабинетов, в итоге оказываются у психологов, занимающихся психосоматикой. Причина детских заболеваний кроется в тонкой связи между мамой и ребенком, уверена специалист по психосоматике Анастасия Коткова, в интервью 5-tv.ru она раскрыла механизм ее возникновения.

Психосоматика — направление в медицине и психологии, которое изучает, как переживания и душевное неблагополучие влияют на физическое здоровье человека, вызывая различные заболевания.

Причину многих детских заболеваний эксперт видит в проблемных детско-родительских отношениях, но, в первую очередь, в тесной связи ребенка с мамой, особенно до достижения им 12-летнего возраста.

«Ребенок от 0 до 12 лет — это лакмусовая бумажка всего того, что происходит в семейной системе. Прекрасно видя и считывая состояния мамы, все переживания, ощущения, в том числе подавленные эмоции, ребенок стремится облегчить ее состояние», — пояснила психолог.

Эта система срабатывает на бессознательном уровне: ребенок готов разделить мамину боль, чтобы на самом деле обезопасить… самого себя. Специалист по психосоматике объясняет это тем, что, если мама (или папа) не в ресурсе или чем-то угнетен, то не сможет оказывать поддержку младшим в семье, и тогда, чтобы предотвратить такой вариант развития событий, ребенок «берет огонь» на себя, сам страдая физически или душевно.

На приеме у психолога родители больных детей просят «что-нибудь сделать» с их малышом, а на самом деле, если рассматривать с позиции психосоматики, стоит начинать с первопричины — с матери или отца. Причем, чем младше ребенок, например, грудничок, тем большей коррекции должна подвергнуться мама, с взрослением задача упрощается, и в ход идет игровая терапия.

Какие болезни чаще всего сигнализируют о том, что телесное состояние сына или дочери — это трансляция маминого состояния?

«Это могут быть аллергические реакции, кашель, проблемы с желудочно-кишечным трактом», — поделилась эксперт.

Кожные заболевания свидетельствуют говорят либо о том, что контакт мама-ребенок прерван, либо, наоборот, малыш жаждет контакта, и тогда его кожа будет реагировать в виде диатеза и различных высыпаний.

Если реагирует желудочно-кишечный тракт ребенка, например, в виде расстройства, то это говорит о том, мама могла взвалить на себя какую-то непосильную для себя задачу, и ребенок за нее «переваривает» проблему.

«Взаимосвязь очень тесная: ребенок рос в вашей матке 9 месяцев, у вас была взаимосвязь и на клеточном уровне, и на энергетическом», — заключила Анастасия Коткова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за каких проблем в жизни появляется «вдовий горб».