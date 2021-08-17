На своем горбу тащу: из-за каких проблем в жизни появляется «вдовий холмик»

«Я на своем горбу все тащу», — эта фразу часто произносят женщины, приходя на прием к психологу Анастасии Котковой. Специалист рассказала 5-tv.ru, что таит в себе «вдовий горб» и как от него избавиться.

По словам специалиста, обычно холка встречается у женщин за 40, но за последнее время она сильно «помолодела», осев на шее у мужчин и даже подростков.

«На уровне биологии вдовий горб формируется как жировая прослойка в шейном отделе, которая ограничивает движение в шее, не позволяет быть гибким», — пояснила эксперт.

Причины кроются не только в постоянном сидении у компьютера и малоподвижном образе жизни. Проблема сидит внутри, уверена психосоматик. Наше тело — отражение наших внутренних и внешних проблем.

«На уровне телесности жир, жировая прослойка — это всегда такая подушка безопасности, некий резерв, который помогает двигаться по дальнейшему (жизненному — Прим.ред.) пути в расчете на то, что у организма есть определенный запас», — определила психолог.

Эта же подушка безопасности позволяет смягчать удары, особенно ментальные. Если вас волнует, задевает проблемная ситуация — например, коммуникация с коллегой, соседом или в семье — и вы нее реагируете, организм ответит телесной реакцией, направленной на то, чтобы себя обезопасить. Предчувствие опасности, желание оградить себя от негативного — такая ситуация не позволяет быть гибким.

«Шейный отдел отвечает за гибкость мышления, гибкость движения. Это возможность смотреть на ситуации под другим, новым углом», — отметила Анастасия.

Чтобы избавиться от ненавистного, никак не украшающего вас жирового валика, специалист предлагает быть откровенно честными с собой и задать самим себе вопросы:

«Что же такого я тащу, что меня так сильно напрягает?»

«Может, что-то вызывает чувство стыда, от которого я непроизвольно склоняю голову? Или меня принуждают выполнять какое-то действие, покориться?», — раскрыла эксперт секрет успешного диалога с собственным телом.

Отвечая искренне на эти вопросы, постарайтесь прочувствовать тело, особенно область шейного отдела, поговорите со знаками, которые оно вам подает.

«Задайте вопрос своему симптому, зачем он в вашем теле и о чем он вам сообщает?», — резюмировала специалист по психосоматике Анастасия Коткова.

Получив ответ, подумайте, что в вашей жизни нужно изменить, чтобы этого состояния не было и начинайте действовать.

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