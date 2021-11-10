Бабушку зовет мамой: где живет и как выглядит сын Хабенского

13-летний Ваня потерял маму, когда ему был год. Девять лет он жил в Испании с бабушкой, пока отец не решил вернуть его на родину.

Летом Константин Хабенский вернул старшего сына в Россию из-за пандемии. Решение не было спонтанным — к нему артист готовился длительно время. 13-летний Ваня девять лет жил с бабушкой в испанской Барселоне, теперь он ходит в одну из московских гимназий и привыкает к жизни на новом месте. Воспитывала подростка Ирина Глебовна, мать первой жены актера, которая умела, когда мальчику только исполнился год.

Актер потерял жену Анастасию Литвинову в 2008 году: у нее обнаружили опухоль головного мозга. Ухаживать за малышом ему помогали близкие. Артист горько переживал уход любимой, замкнулся в себе и перестал общаться с журналистами.

Хабенский был недоволен тем, что его наследник живет так далеко. Он хотел больше общаться с подрастающим сыном, поэтому летом этого года перевез ребенка в столицу. Об этом сайт KP.RU рассказал знакомый актера.

«Костя невыносимо скучал по Ване. А Ваня даже немножко обижался, хотя и понимал, что встречи с отцом были невозможны по объективным причинам — пандемии», — цитирует издание мужчину.

Instagram @khabensky_konstantin_fan

В 2013-м звезда фильма «Адмирал» женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Ольга Литвинова. У них родилось двое дочерей — Александра и Вера. Подросток с новой семьей, кажется ладит. Он видится с сестренками и играет с ними.

Впрочем, в Москве Ваня поселился отдельно от отца. Актер купил наследнику отдельную квартиру, где мальчик живет со своей бабушкой — ее он ласково зовет мамой. Как пишет 7дней.ru, Ваня даже посетил одну из репетиций отца в театре — коллеги артиста поразились, насколько подросток раскован и харизматичен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Константина Хабенского назначили худруком МХТ им. Чехова.