Наталья Орейро получила российский паспорт

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Актриса сначала зачитала текст присяги на русском, затем на испанском.

Фото, видео: ТАСС / Кондратьева Елена; 5-tv.ru

Глава нашей дипмиссии в Аргентине вручил российский паспорт Наталии Орейро. Церемония прошла в посольстве в Буэнос-Айресе. Актриса сначала зачитала текст присяги на русском, затем на испанском.

25 октября указ о российском гражданстве для Натальи и ее сына подписал Владимир Путин. Звезда сериала «Дикий ангел» не раз заявляла, что очень любит нашу страну. Но переезжать из жаркой Аргентины не собирается.

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