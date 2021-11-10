Наталья Орейро получила российский паспорт
Шоу-бизнес Эфирная новость 1 051
Актриса сначала зачитала текст присяги на русском, затем на испанском.
Фото, видео: ТАСС / Кондратьева Елена; 5-tv.ru
Глава нашей дипмиссии в Аргентине вручил российский паспорт Наталии Орейро. Церемония прошла в посольстве в Буэнос-Айресе. Актриса сначала зачитала текст присяги на русском, затем на испанском.
25 октября указ о российском гражданстве для Натальи и ее сына подписал Владимир Путин. Звезда сериала «Дикий ангел» не раз заявляла, что очень любит нашу страну. Но переезжать из жаркой Аргентины не собирается.
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