Наталья Орейро получила российский паспорт

Глава нашей дипмиссии в Аргентине вручил российский паспорт Наталии Орейро. Церемония прошла в посольстве в Буэнос-Айресе. Актриса сначала зачитала текст присяги на русском, затем на испанском.

25 октября указ о российском гражданстве для Натальи и ее сына подписал Владимир Путин. Звезда сериала «Дикий ангел» не раз заявляла, что очень любит нашу страну. Но переезжать из жаркой Аргентины не собирается.