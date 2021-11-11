Россиянам рассказали способы избавления от долгов и кредитов

Граждане, имеющие большие задолженности по кредитам и займам, могут законно и единовременно избавиться от долгов. Советы россиянам, оказавшимся в бедственном положении, опубликовала Госдума в своем Instagram-аккаунте.

Долги будут списаны в том случае, если гражданин сумеет признать себя банкротом. Как отмечает URA.RU, бесплатно это можно сделать при условии, что долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей и в отношении россиянина прекращено судебное производство. Это означает, что судебный пристав не нашел во владении гражданина имущества или средств, которые можно было бы изъять в счет долга.

При отсутствии данных условий остается лишь решать вопрос через арбитражный суд платно.

Оформить внесудебное банкротство можно, подав заявление через МФЦ по месту жительства или пребывания. В документе должны быть перечислены кредиты и размер невыполненных обязательств по ним. Если указанная сумма окажется меньше реальной задолженности, то в результате процедуры спишут только заявленное, а если больше — то полную сумму долга.

После подачи заявления МФЦ проверит информацию в течение одного рабочего дня, а затем за три рабочих дня примет решение. Если оно будет положительным, то сведения о банкротстве будут внесены в реестр, а долги списаны, а при отрицательном заявление вернут гражданину с указанием причины.

Должник может обжаловать решение в арбитражном суде по месту жительства или через два месяца подать новое заявление.

Процедура внесудебного банкротства занимает полгода. В течение этого времени взять новые кредиты и займы будет невозможно.

Кроме того, после признания банкротом гражданин лишается права заключать кредитные договоры в течение пяти лет, не указывая факта банкротства, а также самостоятельно инициировать процедуру банкротства. В течение десяти лет ему воспрещается и повторно подавать заявление на внесудебное банкротство.

Также в течение трех лет для экс-должника будут закрыта дорога к руководящим постам в организации — юридическом лице.

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