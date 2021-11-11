Садальский переживает о здоровье набросившейся на него Васильевой: «Надеюсь, не деменция»

Затянувшийся конфликт между бывшими близкими друзьями и коллегами, не раз выходившими на одну сцену набирает обороты.

Актер Станислав Садальский заступился за коллегу по творческому цеху Татьяну Васильеву. Недавно она обвинила шоумена в том, что он предал профессию и пишет о сплетнях для «низкого уровня зрителей».В ответ артист опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором объяснил критические высказывания звезды.

«Хочу заступиться за Таню Васильеву перед своими подписчиками, которых она в новом интервью обозвала «зрителями низкого уровня. <…> Не обижайтесь на Танечку, она ничего не понимает ни в Instagram, ни в Youtube, ни в политике, поскольку интернетом пользоваться не умеет», — рассказал Садальский.

Кроме того, шоумен предположил, что актриса, возможно, имеет проблемы с памятью, раз говорит, что не может вспомнить, «кто он и что».

«Она говорит, что не понимает, кто я сейчас. Ну, здесь я помочь ничем не могу, надеюсь, это не деменция», — подытожил артист.

Instagram @stassadal

Ранее в интервью на YouTube Васильева высказалась о том, что стало причиной разрыва ее дружбы с Садальским. По словам знаменитости, раньше она жалела одинокого артиста, у которого нет своей семьи.

Однако добрым отношениям пришел конец после того, как Садальский позволил себе высказаться о детях актрисы, которые, по его словам, «сидят у нее на шее». Таких выпадов против своих наследников актриса простить не смогла.

Кроме того, по ее мнению, Садальский и как актер потерял в последнее время свою индивидуальность и в каждом спектакле выглядит одинаково и вместо того, чтобы развиваться в профессии, пишет о сплетнях.

В ответ шоумен подметил, что актриса тоже не прочь покопаться в чужих интригах и поэтому ходит с одного телешоу на другое. Он также добавил, что, несмотря на все претензии Васильевой, продолжает любить ее как прекрасную актрису.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Татьяна Васильева резко высказалась о современных актрисах Федункив и Картунковой и назвала их «тумбами».