Под защитой высших сил: Как по дате рождения узнать своего святого покровителя

Православные христиане обращаются к святым покровителям, когда требуется о помощь в трудной жизненной ситуации. До 2000 года святого покровителя принято было определять по дате крещения малыша, теперь по дате рождения. Так как по дате рождения определить свою Икону-заступницу?

22 декабря — 20 января

Вас оберегает Преподобный Серафим Саровский и Блаженный Сильвестр. Для таких православных людей также замечательно подойдет икона Богоматери «Державная».

21 января — 20 февраля

Людей, родившихся в этот период, оберегают Святые Кирилл и Афанасий. Для защиты можно использовать иконы Матери Божьей «Неопалимая купина».

21 февраля — 20 марта

Те, кто родился в конце зимы-начале весны - вас охраняют Святые Алексей и Преподобный Милентий Антиохский и защитит икона Иверской Богоматери.

21 марта — 20 апреля

Ангелами для людей с этой датой рождения выступают сразу три Святых: Георгий Исповедник, Иннокентий Иркутский и Софроний. Для оберега подойдет икона Казанской Богоматери.

21 апреля — 20 мая

Для рожденных весной, покровителями выступают апостол Иоанн Богослов, святые Тамара и Степан. А молиться в первую очередь надо иконе «Споручница грешных» и Иверской Богоматери.

21 мая — 21 июня

Надо просить защиты у икон Богоматери «Взыскание погибших», «Неопалимая Купина» и «Владимирская». Охраняют святые Алексей Московский и Константин.

22 июня -22 июля

Людям, рожденным в этот период, Святой Кирилл оказывает помощь. А иконы-заступницы «Всех скорбящих радость» и Казанская Богоматерь являются покровителем душ.

23 июля — 23 августа

Вас защищает пророк Илья и Святой Николай Угодник. Таким людям подойдет икона «Покров Пресвятой Матери Божьей».

24 августа — 23 сентября

Рожденных в конце лета — начале осени оберегает Иоанн, Павел и Святая Александра. А просить защиты и милости нужно у икон «Неопалимая купина» и «Страстная».

24 сентября — 23 октября

Оградить от бед человека, родившегося в этот период, помогут преподобный Сергей Радонежский и икона Почаевской Богородицы.

24 октября — 22 ноября

Ангелом-хранителем для людей, рожденных в этот период, станет Святой Павел. Помощи также можно просить у «Скоропослушницы» и «Иерусалимской» иконы.

23 ноября — 21 декабря

Вы под защитой Святой Варвары и блаженного Николая Угодника. Иконы для оберегания — «Знамение» и «Тихвинская».

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