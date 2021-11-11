Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в матче отбора ЧМ-2022

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в матче отбора Чемпионата мира-2022. Как сообщает «Спорт-Экспресс», встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге и закончилась со счетом 6:0.

Счет был открыт уже на 4-й минуте усилиями Александра Ерохина после передачи Федора Смолова. До перерыва цифры на табло не изменились. Во второй 45-минутке отличился уже сам нападающий московского «Локомотива». Федор Смолов сумел обвести голкипера «киприотов» и нанес удар в пустые ворота, получив пас от Алексея Миранчука.

Минуту спустя Андрей Мостовой переиграл защитника сборной Кипра и стал автором третьего гола национальной команды РФ. Вскоре Алексей Сутормин пробил головой после отскока «круглого» и увеличил цифры на табло до 4:0. На 81-й минуте матче пятый гол в ворота сборной Кипра забил Антон Заболотный, а на 87-й минуте Александр Ерохин оформил дубль. Итог — 6:0 в пользу сборной РФ.

В заключительном матче отборочного турнира наша национальная команда сыграет с Хорватией.

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