Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в матче отбора ЧМ-2022

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Василий Заика
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Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге и закончилась со счетом 6:0.

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в матче отбора ЧМ-2022

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в матче отбора Чемпионата мира-2022. Как сообщает «Спорт-Экспресс», встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге и закончилась со счетом 6:0.

Счет был открыт уже на 4-й минуте усилиями Александра Ерохина после передачи Федора Смолова. До перерыва цифры на табло не изменились. Во второй 45-минутке отличился уже сам нападающий московского «Локомотива». Федор Смолов сумел обвести голкипера «киприотов» и нанес удар в пустые ворота, получив пас от Алексея Миранчука.

Минуту спустя Андрей Мостовой переиграл защитника сборной Кипра и стал автором третьего гола национальной команды РФ. Вскоре Алексей Сутормин пробил головой после отскока «круглого» и увеличил цифры на табло до 4:0. На 81-й минуте матче пятый гол в ворота сборной Кипра забил Антон Заболотный, а на 87-й минуте Александр Ерохин оформил дубль. Итог — 6:0 в пользу сборной РФ.

В заключительном матче отборочного турнира наша национальная команда сыграет с Хорватией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сыграет ли Джикия в отборочном матче ЧМ-2022 против Кипра.

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