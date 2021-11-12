Инспектор ДПС прострелил голову дочери после вечеринки в Подмосковье

Инспектор ДПС из Подмосковья, по версии следствия, выстрелил из травматического пистолета в голову собственной дочери-студентке. По данным 5-tv.ru, инцидент произошел минувшим вечером в Сергиевом Посаде — родственники возвращались домой на такси после вечеринки в одном из местных кафе.

По предварительным данным, по пути между крепко выпившими 47-летним полицейским и его 20-летней дочкой разгорелась ссора. Словесную перепалку прервал хлопок, после чего водитель такси поспешил остановиться — заглушил мотор возле ближайшей автобусной остановки. Девушка ехала рядом с шофером на переднем сидении, ее отец — на заднем. После выстрела он вышел из машины и скрылся с места преступления. Известно, что за дочерью в кафе инспектор отправился сразу после суточного дежурства, только форму снял.

После побега стрелявшего водитель остался один на один с раненой пассажиркой. Включив свет, он увидел кровь на правом виске девушки, тут же вызвал правоохранителей и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации ближайшей больницы с диагнозом: перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, пулевое ранение черепа. И алкогольное опьянение. Студентка выжила, информация о ее состоянии и прогнозах врачей уточняется.

Вскоре после происшествия инспектор был задержан. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента и причины, по которым был произведен выстрел — случайно отец пустил пулю в голову дочери или нет. При этом уголовное дело все же возбуждено по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами в виде служебного положения стрелявшего и родственной связи с жертвой. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы с последующим ограничением свободы.

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