Жорин рассказал о конфликте Коклюшкина с Петросяном: «Публично принес извинения»

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 369

Адвокат Сергей Жорин вспомнил детали конфликта Коклюшкина и Петросяна

Фото, видео: ТАСС / Малышев Николай; 5-tv.ru

Звездный адвокат от имени юмориста выразил соболезнования родным умершего писателя-сатирика.

В последние годы жизни писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, о смерти которого стало известно 12 ноября, по неизвестной причине неоднократно наносил оскорбления своему коллеге по юмористическому цеху Евгению Петросяну. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы руководителя «Кривого зеркала».

«В 2019 году он в передаче Малахова чуть ли не заживо похоронил Евгения Вагановича, стал рассказывать о том, как Петросяна встретят на том свете. Этим, конечно, он немало удивил самого Петросяна, который, как мы понимаем, совершенно не торопится на тот свет, как и все нормальные люди», — рассказал юрист.

Однако уже в 2020 году Коклюшкин вновь нелицеприятно высказался, причем теперь уже в адрес молодой супруги юмориста Татьяны Брухуновой. Этого Петросян не стерпел и поручил Жорину подготовить соответствующее обращение в правоохранительные органы и в суд, что и было сделано, отмечает адвокат.

Когда Коклюшкин, по словам Жорина, узнал, что «дело пахнет керосином» и у истории будет правовое развитие, он публично извинился и сказал, что его неправильно поняли.

«Этого было достаточно для Евгения Вагановича. Конфликт был исчерпан, в суд мы так и не обратились», — говорит Жорин.

«Но какие бы не были между ними отношения, уход из жизни Виктора Коклюшкина — это большая потеря для жанра, для людей, которые любили его. Поэтому мы выражаем соболезнования родным и близким этого талантливого человека», — заключил звездный адвокат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 76-м году от острой сердечной недостаточности умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Свои соболезнования родным и близким высказали его коллеги по юмористическому цеху Семен Альтов, Клара Новикова и Александр Морозов.

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