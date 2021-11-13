Пытавшаяся утопить Анкудинову в ванне мать пригрозила расправиться с дочерью

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Артем Зайцев
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Приемная мать певицы пожаловалась на угрозы в адрес артистки.

Пытавшаяся утопить Анкудинову в ванне мать пригрозила расправиться с дочерью

Фото: Instagram @dianadiva.official

Приемная мать певицы Дианы Анкудиновой Ирина Поник рассказала о единственной попытке биологической матери артистки связаться с дочерью. Как оказалось, вместо того, чтобы наладить отношения с девушкой, женщина прислала ей письмо с угрозами в самый разгар популярности. Акудинова тогда принимала участие в шоу «Ты супер!».

«Это было жуткое письмо с угрозами», — рассказала Поник с NEWS.ru.

По ее словам, биологическая мать в соцсетях пообещала «физически разобраться» с наследницей. Вероятно, гневное послание стало реакцией на рассказ Анкудиновой об избиении матерью в состоянии алкогольного опьянения и попытки женщины утопить певицу в ванне. Испугавшись, Ирина и Диана обратились в полицию с заявлением об угрозе жизни и здоровью.

«С тех пор, как трехлетнюю Диану нашли зимней ночью на улице со сломанной ключицей и забрали в детдом, откуда она потом попала к нам, родная мать ни разу не интересовалась ее судьбой», — добавилаа Ирина Поник.

Она напомнила, что тяжелые отношения с биологической матерью — та часть своей жизни, которую Анкудинова мечтает забыть.

«Человек (биологическая мать) ведет аморальный образ жизни и очень агрессивно настроен», — прокомментировала родная мать Дианы.

Поник призналась, что хоть и считала Анкудинову своей семьей, но никогда не запрещала ей общаться со своими кровными родственниками. Однако родная мать певицы утверждает обратное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Диана Анкудинова разревелась, вспоминая о диалоге с отсидевшим в тюрьме отцом.

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