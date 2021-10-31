Диана Анкудинова разревелась, вспоминая о диалоге с отсидевшим в тюрьме отцом

Горькими слезами для юной певицы Дианы Анкудиновой обернулось участие в проекте «Шоумаскгоон», где за звание лучшего бьются звезды «Ты супер», «Суперстар! Возвращение» и «Маски». На съемках шестого выпуска программы девушку довела до истерики экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс. Она исполнила песню, которая заставила артистку вспомнить об ужасах прошлого.

Дело в том, что в 2020 году погиб отец Дианы. Как сообщает StarHit, когда девушка была еще совсем юной, он часто избивал ее маму, успел несколько лет провести за решеткой, а потом и вовсе бросил семью. Вскоре Анкудинова оказалась в детском доме (мама тоже от нее отказалась), но несмотря на все проблемы, очень сильно скучала по родному папе. Втайне юная леди надеялась хоть когда-нибудь поговорить с ним по душам.

Чудо произошло, когда Диана стала победительницей проекта «Ты супер!». Отец пришел в гости и сказал ей то, о чем она не могла и мечтать.

«Он вставил кассету, на которую записал все мои выступления, которые были когда-либо. Он показывал это, и сказал слова, которые я никогда не забуду… Он сказал, что гордится мной», — рыдая, вспоминала Анкудинова.

К слову, свою биологическую мать она так и не простила. В одном из интервью девушка рассказывала, что она была нежеланным ребенком. Родительница постоянно находилась в нетрезвом состоянии, издевалась над ней и поднимала руку.

«И естественно, что попытки лишить меня этой жизни были абсолютно ожидаемыми. Но я очень рада, что это продолжилось недолго. Я не знаю, что бы случилось, если бы я там осталась», — вспоминала Диана.

StarHit.ru напоминает, что из детского дома Диану забрала чудесная семейная пара. У них сложились прекрасные отношения. Девушка порой иронично замечает, что доверяет приемным родителям даже свои пароли от аккаунтов в соцсетях, намекая на полное взаимопонимание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что композитор Игорь Крутой подарил Диане Анкудиновой квартиру.