35-летнний Кадони эмоционально отреагировал на рождение младшего брата

Телеведущий тепло поздравил свою родительницу, ставшую известной после участия в шоу «Битва экстрасенсов», с пополнением в семье.

Телеведущий Влад Кадони тепло поздравил свою маму с прибавлением в семье. Буквально на днях 53-летняя звезда шоу «Битва экстрасенсов» родила пятого ребенка. Своей радостью в связи с появлением на свет младшего брата ведущий «Дома-2» поделился на своей странице в Instagram.

«В прошлом месяце отпраздновали год сестренке. В этом — появился братик. Так и живем!», - сообщил Кадони фолловерам.

Instagram @domkadoni

Он также добавил, что присутствовать на выписке из роддома не смог, но оставил свои пожелания новорожденному.

«Я желаю малышу крепкого здоровья, радости и счастья от того мира, в который он попал. Что еще можно пожелать малышу, который только появился на свет? Я не знаю, если честно. Здоровье сейчас самое главное», - признался Кадони.

Колдунья из Новосибирска Елена Голунова, вышедшая в финал 13-го сезона мистического шоу, два года назад вышла замуж во второй раз, пишет StarHit.ru. По словам мамы Кадони, ее новый супруг замечательный отец, он с большой заботой и любовью относится к своему взрослому сыну от другого брака.

Кроме того, в прошлом году ясновидящая подарила мужу общего ребенка. У супругов родилась дочка, которую назвали Миланой. Также у звезды «Битвы экстрасенсов» есть еще трое сыновей – 34-летний Владислав, 23-летний Дмитрий и десятилетний Лев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что недавно ставший отцом во второй раз Илья Авербух хочет от супруги Лизы Арзамасовой больше детей.