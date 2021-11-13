Могут ли родиться близнецы, если в роду их ни у кого их не было?

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 3 477

Гинеколог Хиврич оценила шансы женщин родить двойню первой в роду

Фото, видео: Depositphotos / SvetlanaFedoseeva; 5-tv.ru

Многие женщины с энтузиазмом относятся к идее родить сразу двоих или даже троих детей.

Появление на свет малыша — одно из главных событий в жизни каждой женщины. При этом многие мечтают стать дважды мамами за один раз, ведь тогда не придется проходить через радостный, но достаточно изматывающий процесс снова.

О том, как часто встречаются на практике случае беременности двойней и каковы шансы родить сразу двоих малышей первой в своей семье, 5-tv.ru рассказала акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией и автор блога и беременности и женском здоровье Екатерина Хиврич.

«Считается, что есть семейная предрасположенность к многоплодной беременности. Но если в вашей семье никогда не было двойни, то это не значит, что вы не будете первой», — уверена специалист.

По словам эксперта, согласно статистике, на одну естественную беременность двойней приходится 79 обычных, то есть, одноплодных.

При этом случаи, когда будущая мамочка готовится к появлению на свет одновременно трех наследников, встречаются гораздо реже. Так, беременность тройней случается у одной женщины из семи тысяч.

По словам акушер-гинеколога, специалисты выделяют однояйцевых и двуяйцевых близнецов. Первые появляются, когда одну яйцеклетку оплодотворяет один сперматозоид.

«Через несколько дней зародыш разделяется на две равные части, получаются два генетически идентичных организма. Такие детки похожи друг на друга, как две капли воды», — рассказала Екатерина Хиврич.

При этом, двуяйцевые близнецы появляются, по словам специалиста, когда две яйцеклетки оплодотворяются двумя сперматозоидами.

В этом случае образуются два генетически абсолютно разных организма.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли забеременеть сразу от нескольких мужчин.

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