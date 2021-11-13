Эпидемия 21 века: эндокринолог назвала первые признаки диабета

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 012

Эндокринолог Козлова назвала первые признаки сахарного диабета

Фото, видео: Depositphotos / AndreyPopov; 5-tv.ru

14 ноября во всем мире отмечают день борьбы с сахарным диабетом.

Накануне всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, врач-эндокринолог Ирина Козлова по просьбе 5-tv.ru напомнила о первых признаках этой болезни. Многие недооценивают опасность сахарного диабета, между тем его неспроста называют неинфекционной эпидемией 21 века — у болезни серьезные последствия, способные подорвать здоровье человека и раньше времени привести его к смерти.

«В классическом варианте человек может отмечать сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, особенно по ночам, усталость, резкую слабость, резкое снижение массы тела и зрения. Родственники или сами пациенты могут отмечать специфический запах изо рта — прелых листьев либо гнилых яблок. Он развивается при кетоацидозе, при резкой декомпенсации диабета», — рассказала врач.

Козлова добавила, что о возникновении у человека диабета могут свидетельствовать и другие симптомы. К примеру, онемение в руках или ногах может говорить о диабетической полинейропатии — осложнении диабета. При этом сахарный диабет чреват именно осложнениями, указывает специалист.

«Такие пациенты склонны к рецидивам различных инфекций. Женщины отмечают частое развитие молочницы, мужчины могут обращаться с жалобами на баланопостит либо фимоз», — отмечает врач.

Кроме того, при зарождающемся диабете возникает повышенный риск стоматологических инфекций — пародонтитов и парадонтозов. У таких пациентов плохо заживают ранки, повышен риск образования гнойничковых инфекций, говорит Козлова.

Чтобы вовремя распознать начинающийся диабет, эндокринолог порекомендовала знать свой уровень глюкозы крови так же, как уровень артериального давления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие болезни может указывать тип фигуры, и как их избежать.

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