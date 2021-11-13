Эпидемия 21 века: эндокринолог назвала первые признаки диабета

14 ноября во всем мире отмечают день борьбы с сахарным диабетом.

Накануне всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, врач-эндокринолог Ирина Козлова по просьбе 5-tv.ru напомнила о первых признаках этой болезни. Многие недооценивают опасность сахарного диабета, между тем его неспроста называют неинфекционной эпидемией 21 века — у болезни серьезные последствия, способные подорвать здоровье человека и раньше времени привести его к смерти.

«В классическом варианте человек может отмечать сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, особенно по ночам, усталость, резкую слабость, резкое снижение массы тела и зрения. Родственники или сами пациенты могут отмечать специфический запах изо рта — прелых листьев либо гнилых яблок. Он развивается при кетоацидозе, при резкой декомпенсации диабета», — рассказала врач.

Козлова добавила, что о возникновении у человека диабета могут свидетельствовать и другие симптомы. К примеру, онемение в руках или ногах может говорить о диабетической полинейропатии — осложнении диабета. При этом сахарный диабет чреват именно осложнениями, указывает специалист.

«Такие пациенты склонны к рецидивам различных инфекций. Женщины отмечают частое развитие молочницы, мужчины могут обращаться с жалобами на баланопостит либо фимоз», — отмечает врач.

Кроме того, при зарождающемся диабете возникает повышенный риск стоматологических инфекций — пародонтитов и парадонтозов. У таких пациентов плохо заживают ранки, повышен риск образования гнойничковых инфекций, говорит Козлова.

Чтобы вовремя распознать начинающийся диабет, эндокринолог порекомендовала знать свой уровень глюкозы крови так же, как уровень артериального давления.

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