Анастасия Волочкова пожаловалась на жену бывшего мужа: «Чужая женщина»

Дочь балерины Ариадна живет в семье отца — но отношения с мачехой у нее не сложились.

Анастасия Волочкова поделилась своей бедой — балерина рассказала в эфире НТВ, что очень переживает за свою дочь Ариадну. 16-летняя наследница экс-примы Большого живет со своим отцом Игорем Вдовиным — и его молодой супругой Еленой Николаевой. Телеведущая пришлась не по душе наследнице бизнесмена — и она пожаловалась матери.

«Конечно, ребенку живется тяжело. Ариша мне неоднократно говорила о том, что с чужой женщиной, которая ее не любит… Она ее не любит! Лена не любит Аришу, ей, конечно, тяжело», — беспокоится о дочери Волочкова.

Но некоторые считают, что меньше общения с матерью пойдет юной девушке на пользу — теледива Анна Калашникова уверена, что Ариадну стоит оградить от тлетворного влияния родительницы.

«Надо дочь ограждать от того, чтобы культивировать алкоголь, наркотики, секс в раннем возрасте. Дочка смотрит сторис мамы и смотрит все эти видео и что? Какой нее вывод из этого складывается? Я не думаю, что хороший», — поделилась Калашникова.

Волочкова на это крайне болезненно реагирует — по ее словам, она всегда рада родной дочери и для нее всегда открыты двери дома балерины.

«Я воспитала эту девочку как самого лучшего человека, который будет продолжать мое дело», — гордится Ариадной мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Волочкова, выкладывая в своем Instagram-аккаунте фотографии с отдыха в солнечной Турции, снова оголила грудь — возможно, в словах Анны Калашниковой что-то есть?