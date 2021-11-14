Прилучный назвал «тайное» занятие Карпович, на которое уходит 80% ее дохода

Звезда «Мажора» признался, что старается не афишировать личную жизнь.

Российский актер Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце старается скрывать подробности отношений с возлюбленной Мирославой Карпович. Однако в эфире программы на НТВ звезда сериала «Мажор» разоткровенничался и рассказал о занятиях звезды «Папиных дочек», которые она старается не придавать огласке. Оказывается, Карпович не только актриса, но и детский психолог в онкологическом центре. Она помогает больным детям справиться с обрушившимися на них трудностями.

«Я не афиширую наши отношения с Мирославой. Она — детский психолог в онкологическом центре. Она никогда это не афиширует, не выставляет в соцсетях. 80 процентов времени и ее дохода уходит туда», — признался Прилучный.

Сам актер тоже занимается благотворительностью, но, как и возлюбленная, не кричит об этом всему свету. Артист был бы даже не против в будущем взять под опеку ребенка из детского дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники переживают за фигуру Агаты Муцениеце.