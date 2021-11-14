14 ноября старший сын королевы отмечает свой день рождения. В честь этого события 5-tv.ru вспоминает о его главных любовных скандалах.

Принц Чарльз, пожалуй, самый скандальный наследник британского престола. За последние 40 лет его личную жизнь обсуждал весь мир. Внезапная трагическая смерть его жены принцессы Дианы Спенсер и роман с Камиллой Паркер-Боулз — это лишь малая часть его романтический историй. О любовных похождениях Чарльза в день его 73-летия рассказал Starhit.

Сьюзан Джордж

Кадр из фильма «Грязная Мэри, сумасшедший Ларри» (1974). kino-teatr.ru

В 1970-х годах еще 30-летний принц Чарльз увлекся Сьюзан Джордж. Он — наследник престола, она — актриса с не самой лучшей репутацией. Актриса не стыдилась сниматься в откровенных сценах и даже эпизодах изнасилования. Но принцу было не до нравов. Между молодыми завязался бурный роман, но гнев Елизаветы II не дал Чарльзу создать семью с актрисой. Пришлось расстаться.

Аманда Натчбулл

Instagram @royalisticism

Аманда Натчбулл приходилась будущему королю престола троюродной сестрой. Их свела мама принца, недовольная разгульным образом жизни сына. Принц пошел родительнице на уступку, не отказал в знакомстве и даже сделал предложение девушке. Но она его отвергла. Точные причины отказа принцу Чарльзу до сих пор никто не рассказал, но, по слухам, внучку последнего вице-короля Индии не устроила любвеобильность мужчины.

Анна Оутс

Следующей в жизни принца Чарльза стала дочь крупного землевладельца в Англии Анна Оутс. Поговаривали, что вот-вот и он, наконец, женится. Но свадьбы так и не случилось. Сын Елизаветы II так и не проронил ни слова о причинах расставания. Однако сама Оутс как-то проговорилась и заявила — не выдержала такого жуткого отношения к себе.

«Со мной ни разу в жизни никто так плохо не обращался», — заявила она.

Диана Спенсер

ТАСС / Ryan Remiorz

С первой женой принц Чарльз познакомился в 1977 году. Тогда он был достаточно ветреным и встречался с сестрой Спенсер Сарой. Но если с сестрой отношения закончились спустя пару встреч, то Диана смогла его зацепить настолько, что спустя четыре года они сыграли свадьбу. Принцесса родила мужу двоих сыновей. Казалось, принц остепенился — семья, дети. Но вскоре ему наскучила такая жизнь, и он заинтересовался Камиллой Паркер-Боулз. Жена стала подозревать неладное, брак трещал по швам.

«Все началось снова в 1986 году. Наш брак с Дианой был безвозвратно разрушен на тот момент, хотя мы оба пытались его сохранить», — заявил как-то Чарльз.

В 1996 году супруги развелись. Спустя 13 месяцев Диана Спенсер разбилась в автокатастрофе в Париже.

До сих пор Чарльз старается отмалчиваться на вопросы о Спенсер, несмотря на все обвинения в смерти экс-жены. Но именно она — единственная женщина, которая подарила ему наследников.

Камилла Паркер-Боулз

ТАСС / Martin Keene

Именно к Камилле Паркер-Боулз и ушел Чарльз, бросив семью. После смерти Спенсер влюбленные долго не решались узаконить отношения. В ее сторону бросали обвинения — увела, разрушила семью. Лишь в 2005 году они стали мужем и женой. Камилла - до сих пор главная поддержка и опора принца. Однако королева до сих пор не может смириться с выбором сына.

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