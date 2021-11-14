Волочкову выселили из турецкого отеля из-за пьяных выходок

На мероприятие балерину пригласили в качестве ведущей.

Балерина Анастасия Волочкова, по словам очевидцев, появилась пьяной в турецком ресторане. Посетители с интересом наблюдали за ее алкогольными «пируэтами» и знатно потешались над русской знаменитостью. Сама же звезда чувствовала себя комфортно и не стеснялась ни в «выходках», ни в выражениях. В Турцию балерину пригласили в качестве ведущей интернационального конгресса, рассказали в эфире телевизионной передачи «Ты не поверишь!».

«Выпила и начала грубить людям, причем там были дети», — отметила коллега по мероприятию Анна Калашникова.

Позже Волочкова перестала потешать своих зрителей и внезапно пропала, но ненадолго. Оказалось, что балерину выселили из отеля.

«Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может, перебрала и вела себя немного странно. Вокруг нее очень много мужчин крутилось из Европы, Франции, Праги, Чехии, Сербии. Все люди из бизнеса, обеспеченные», — добавила Калашникова.

Уже давно ходят слухи, что у Анастасии Волочковой проблемы с алкогольной зависимостью. Якобы она выпивает на отдыхе, у себя дома и даже после выступлений. Многие считают, что звезде «пора завязывать», ведь такие выходки могут повлиять на любимую 16-летнюю дочь балерины Ариадну. Примечательно, что совсем недавно девочка удалила все свои страницы в социальных сетя. Однако настоящие причины ребенок знаменитости до сих пор не раскрыла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова пожаловалась на жену бывшего мужа.