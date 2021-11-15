Музыкант группы «Ногу Свело!» получил выстрел в лицо за жену

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Артем Решетов
Эксклюзив 1 490

Музыканта группы «Ногу Свело!» Якомульского и его жену обстреляли из газового оружия

Музыкант группы «Ногу Свело!» получил выстрел в лицо за жену

Фото: Instagram @yakomulsky

Нападение произошло в центре столицы.

Музыканта группы «Ногу Свело!» Антона Якомульского и его жену Александру атаковал неизвестный с газовым пистолетом — он сообщил об этом в своем Instagram-аккаунте. Музыкант получил серьезный ожог глаз — выстрел в лицо был произведен почти в упор.

«Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл. АС/DС Back in Black», — шутит он.

Супругов госпитализировали — как стало известно 5-tv.ru, у Якомульского химический ожог глаз второй степени — от такого ожога возникает, в том числе, некроз слизистой оболочки глаза, музыкант может навсегда потерять остроту зрения.

Нападение произошло  недалеко от центра Москвы — в Пресненском районе, ОМВД по этому району уже проводит проверку в соответствии с написанным супругами заявлением.

Instagram @yakomulsky

Подписчики Instagram-аккаунта Якомульского в один голос выражают поддержку артисту и желают стрелку поскорее оказаться в руках закона. И, главное — выражают глубокое уважение за готовность пострадать за любимую.

«Респект! Ушлепка взяли? Чтоб он семнадцатую тонну себе в штаны наложил!»;

«Антошка, ну ты тушинский парень! Умничка»;

«Поступок мужчины! Поправляйся», — пишут музыканту поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о другом стрелке, который, к сожалению, пользовался боевым оружием — инспектор ДПС прострелил голову дочери после вечеринки.

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