Известная как голос Анджелины Джоли актриса Ольга Зубкова избила школьницу-дочь

Шестнадцатилетняя дочь актрисы кино, театра и дубляжа Ольги Зубковой обвинила ее в рукоприкладстве. По словам десятиклассницы, мать избила ее в состоянии алкогольного опьянения после скандала из-за мобильного телефона, пока отец — актер театра Армена Джигарханяна Алексей Анненков — был на работе.

По данным источника 5-tv.ru, в травматологический пункт девочку отвез папа. Врачи обнаружили на теле школьницы гематомы и ссадины в областях предплечья и грудной клетки. О происшествии медики, согласно протоколу, сообщили правоохранителям.

Как рассказала дочь Зубковой, конфликт с матерью произошел у нее поздним вечером в их квартире. Девочка была в своей комнате, общалась с друзьями в соцсетях в своем смартфоне, мама находилась в другой. По словам девочки, Зубкова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина зашла к дочке и отняла у нее мобильный, та направилась за родительницей, чтобы его забрать. Сначала сцепились на словах, потом, как пояснила школьница, мама начала выталкивать ее из комнаты и отвесила пощечину.

Вернувшись из театра, отец застал ребенка в синяках. Он тут же отвез ее в травмпункт. По информации источника, драка произошла несколько дней назад, однако заявления на Зубкову ее родственники так и не составили.

Ольга Зубкова известна ролями в фильмах и сериалах «Родные люди», «Закрытая школа», «Нежное чудовище» и других. Многие зрители знают скорее ее голос, так как артистка занимается озвучкой зарубежных картин. Ее интонациями с россиянами говорят голливудские звезды Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Николь Кидман, Анжелика Хьюстон, Шарлиз Терон, Рене Руссо, Дайан Лэйн, певица Шер и многие другие.

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