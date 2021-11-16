Актер Павел Табаков поддержал 15-летнюю сестру на Бале дебютанток

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Оксана Тарасова
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Сопровождала звездных наследников мама — вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина.

Фото, видео: Instagram @marinazudina_official; @tsum_moscow

Дочь покойного народного артиста СССР Олега Табакова Мария стала дебютанткой светского вечера, да не простого, а главного в Москве салона — бала, который ежегодно устраивает глянцевый журнал Tatler. На мероприятии ее сопровождал 26-летний брат-актер Павел Табаков и мама Марина Зудина. Знаменитости и их наследники собрались в Доме Пашкова.

Мария Табакова произвела неизгладимое впечатление на публику. 15-летняя девушка выбрала наряд яркий, но соответствующий возрасту — ни декольте, ни открытой спины, ни оголенных ног — алый атлас в пол лишь слегка обнажил хрупкие плечи, а длинные бриллиантовые серьги подчеркнули торжественность момента. На брате был черный костюм и галстук-бабочка, он трогательно обнимал воодушевленную и взволнованную перед первым балом сестру.

Марина Зудина выбрала велюровое черное платье ручной работы с прозрачными деталями и черные же открытые босоножки. Мама с удовольствием позировала фотографам с сыном и дочерью и без лишней скромности любовалась, когда Мария танцевала полонез и вальс.

При жизни Олега Табакова девушка практически не показывалась на публике. Родители берегли ее от камер. Став старше, Маша стала все чаще появляться на фотографиях матери в социальных сетях, сопровождать ее на мероприятиях. Сияющие глаза юной Табаковой говорят о безусловном восторге от крупных столичных событий. После бала она с подругами весело танцевала — наслаждалась пока еще дикоинным для нее праздником на всю катушку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто еще из детей знаменитостей посетил Бал дебютанток Tatler в этом году.

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