«Золушки 21 века» — на ежегодный бал Tatler пригласили звездных дочерей

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Артем Решетов
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На ближайший бал Tatler пригласили дочерей Табакова, Газманова и Цыганова

«Золушки 21 века» — на ежегодный бал Tatler пригласили звездных дочерей

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Британский журнал о светской жизни проводит это мероприятие ежегодно — оно призвано возродить традиции салонных балов.

Дочери Олега Табакова, Олега Газманова и многих других выдающихся деятелей искусства в числе других звездных гостей приглашены на ежегодный бал дебютанток журнала Tatler — он пройдет в ноябре в Доме Пашкова. На мероприятие ежегодно приглашают дочерей звездных родителей, чтобы дать им возможность заявить о себе и продемонстрировать свою красоту. О списке приглашенных девушек сообщило издание «Собеседник».

В этом году приглашение получили пятнадцатилетняя Мария Табакова, шестнадцатилетние Варвара Кузичева (дочь актрисы Виктории Толстогановой), Эммануэль Турецкая (дочь хормейстера Михаила Турецкого) и Полина Цыганова (дочь актера Евгения Цыганова). Также приглашение получила дочь Олега Газманова Марианна. Но на этом список не заканчивается — дочери Егора Дружинина, Ксении Кутеповой, Светланы Лободы тоже попали в список дебютанток бала. Общий список дебютанток приведен на сайте журнала Tatler.

Но не все приглашенные девушки — дочери звезд нынешнего времени. Мероприятие также посетит Ксения Севенард — правнучка балерины Матильды Кшесинской и правнучки художника Александра Бенуа Мария и Софья Лансере.

Британский журнал о светской жизни Tatler проводит это мероприятие ежегодно — оно призвано возродить традиции салонных балов. Такие же мероприятия происходят и на родине журнала — в Лондоне, и в других столицах. Обычно бал проходит именно так, как представляется — кавалеры в костюмах, дамы в великолепных платьях (от кутюр, разумеется) танцуют классические бальные танцы — вальс, полонез… Того и гляди, прекрасный принц найдет на лестнице, ведущей в Дом Пашкова хрустальную туфельку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой звездной девушке на мероприятии от журнала — Ольга Бузова продемонстрировала весьма откровенное платье на красной дорожке модной премии Topical Style Awards.

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