«Была светом в оконце»: Башаров тепло вспомнил умершую от COVID-19 Асмаловскую

Вместе артисты покорили сердца телезрителей в седьмом сезоне телепроекта «Танцы со звездами».

Трагическое известие о смерти актрисы и ведущей детской программы «АБВГДейка» Кристины Асмоловской стало потрясением не только для близких, но и для многих представителей отечественного шоу-бизнеса.

Как рассказал в беседе с 5-tv.ru актер Марат Башаров, с которым она выступала в шоу «Танцы со звездами», ему телеведущая запомнилась как светлый и добрый человек, который смог многому его научить.

«Это большая потеря. Кристина была таким светом в оконце. Очень добрая, милая и талантливая актриса, танцовщица, с которой мы выступали в „Танцах со звездами“ вместе. Она меня очень многому научила. Она была очень скромная. Очень жаль, что таланты уходят. Очень жаль», — с горечью признался артист.

Телепередача «Танцы со звездами» Телеканал Россия1

Выступление Башарова и Асмаловской стало украшением танцевального телешоу. Зрители восхищались их зажигательной румбой и другими композициями. По итогу седьмого сезона их пара заняла третье место.

По словам актера, накануне он общался с мамой ведущей. В трудную минуту рядом с родительницей спортсменки находится ее близкий человек, актриса Лариса Удовиченко, которая была очень дружна с покойной.

О смерти Асмаловской ранее сообщила ее коллега Татьяна Черняева. Бессменная ведущая проекта «АБВГДейка» рассказала, что актрису любили несколько поколений маленьких телезрителей и доверяли ее авторитету, такту и доброте.

Она также добавила, что спортсменка скончалась в возрасте 41 года от коронавирусной инфекции, прививку от опасной болезни она не делала.

Кристина Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам и трехкратная чемпионка России среди профессионалов. Она успешно окончила ГИТИС, поэтому была известна не только как участница всевозможных состязаний, но и как актриса. Телезрителям она также знакома по сериалам «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви». Также она известна как ведущая детской программы «АБВГДейка».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стали известны дата и место прощания c умершей от COVID-19 Кристиной Асмаловской.