Принц Чарльз рассказал о состоянии здоровья Елизаветы II после новостей о ее смертельном заболевании

Слухи об ухудшающемся самочувствии королевы Елизаветы II появились еще в середине октября. Их прокомментировал наследник британского престола.

За последние два месяца из Великобритании то и дело приходят тревожные новости об ухудшающемся самочувствии королевы Елизаветы II. Но принц Чарльз в ходе недавнего визита в Иорданию опроверг все пугающие общественность новости. По его словам, с ней все в порядке и чувствует она себя хорошо.

«Спасибо, у нее все хорошо. Знаете, когда вам 95 лет, уже не так просто, как было», — сказал сын телеканалу Sky News.

Он добавил, что не только в 95 лет тяжело себя ощущаешь, но и уже в 73.

О плохом самочувствии королевы поговаривают с середины октября. Сначала ее экстренно госпитализировали в больницу на сутки. Выписавшись из медицинского учреждения, она получила растяжение спины. А несколько дней назад близкий друг семьи сообщил, что у королевы и вовсе страшная болезнь — рак крови. А подтверждением его служат ее руки. Якобы те покрыты специфическими синяками.

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