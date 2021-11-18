🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 18 ноября, растущая Луна в знаке Тельца призывает грамотно и с осторожностью распорядиться деньгами.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 ноября, растущая Луна в знаке Тельца призывает грамотно распорядиться деньгами. Сегодня хороший день для планирования в области финансов. Успешными могут оказаться капиталовложения, но только при условии их обоснованности.

Тщательно просчитывайте риски, советуйтесь с экспертами, прежде чем вкладывать свои кровные. Звезды советуют задуматься о связях и делах, которые распыляют силы и средства, не бойтесь прервать непродуктивные отношения и завершать неприбыльные предприятия — освободившись от этих уз вы больше приобретете, чем потеряете.

Овен

Вы не всегда можете решить проблемы, с которыми другие сталкиваются в своей жизни. Но вы можете сделать так, чтобы окружающие легче переживали свои невзгоды, и именно об этом просит вас сегодня Вселенная. Есть несколько способов, которыми вы можете поддержать любимых и близких людей. Первый — прислушайтесь к ним, помните, что большую часть времени они просто хотят избавиться от ментального беспорядка. Не советуйте и не заставляйте делать что-то, если вас не просят. Кому-то нужно просто помочь с домашними делами — вымойте посуду или приготовьте для них горячий ужин, а после обязательно выведите на прогулку. Ответьте на их добро своим.

Космический совет: цените людей, которые любят вас и всегда приходят на помощь.

Телец

Повторяйте, как мантру, что притягиваете здоровье, богатство, изобилие, процветание и деньги. Сейчас не время сомневаться в исполнении собственных желаний, нужно лишь немного поддержать их позитивным настроем и бодрым словом. Об остальном позаботятся высшие силы. Процесс уже запущен, и вам осталось только дождаться своего счастья. Колесо Фортуны уже поворачивается в вашу пользу и помогает стабильно наращивать финансовые резервы.

Космический совет: то, о чем вы мечтаете, очень близко, проявите терпение.

Близнецы

Большие риски приводят к большим потерям. Вы поняли это уже давно, и ценой важному знанию были настоящие катастрофы. Вы выдержали испытания блестяще, и теперь готовы к следующему скачку. В последние месяцы работа буквально горела в ваших руках благодаря накопленному опыту. Пришло время вмешаться удаче. Не сомневайтесь, она обязательно посетит ваш дом, а точнее — рабочее место. Просто потому, что вы это заслужили. Будьте внимательны, не упускайте своего шанса, не бойтесь перемен.

Космический совет: приготовьтесь, вас ожидает крутой поворот в карьере.

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Рак

Есть вещи, к которым нельзя подойти с умом, и любовь, безусловно, одна из них. Поэтому вместо того, чтобы увлекаться спорами и поиском виноватых, прислушивайтесь к своему сердцу. Слушайте свой внутренний голос безусловной любви и ищите способ преодолеть разногласия. Это единственный способ восстановить гармонию внутри и снаружи — в отношениях. Не омрачайте романтику подозрениями и гневом, откройте душу и поделитесь самыми светлыми чувствами.

Космический совет: all your need is love, как пели «Битлз», думайте только о любви.

Лев

Всем нам нравится быть мастерами своего дела. Но мы часто забываем о том, что когда-то были новичками. Новый этап жизни требует, чтобы вы снова стали студентом или даже несмышленым малышом. Позвольте судьбе научить вас тому, что нужно знать, примите помощь и руководство от других людей. Конечно, вам необязательно применять все, чем с вами поделились, выбор придется сделать самостоятельно. Но пока можно просто побыть маленьким, восторженным, умеющим видеть интересное, необычное, сказочное в обыденности будней. Не теряйте внутреннего света и выбирайте то, что вам нравится.

Космический совет: почувствуйте себя ребенком, способным радоваться простым мелочам.

Дева

Не бывает хороших и плохих переживаний, Девы. Нет таких вещей, как приятные и неприятные переживания. Выйдите за пределы черно-белой двойственности и попробуйте увидеть высший смысл происходящего. Это поможет вам осознать, что у всего есть причина, а история, которая разворачивается сейчас, является частью плана — его написали звезды еще до вашего рождения. Ваша душа выбрала конкретные задачи, чтобы усвоить определенные уроки. Примите это, согласитесь с провидением, и вы найдете способ не только выжить, но и обрести гармонию, успокоить душу и разум.

Космический совет: вы — в судьбоносном моменте. Не пытайтесь влиять, плывите по течению.

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Весы

Вы умеете говорить спасибо за все хорошее, но зачем останавливаться на достигнутом? Сегодня Вселенная просит благодарности за все, что вы пережили, в том числе за те события, которые вызывают дискомфорт внутри, сожаление или даже обиду. Когда вы научитесь ценить человеческий опыт во всех его оттенках, произойдет чудо. Вы почувствуете свободу, легкость и радость бытия и сможете проживать каждый дальнейший момент с пониманием его ценности и красоты.

Космический совет: благодарите Вселенную и за, казалось бы, неприятные переживания.

Скорпион

Если чему и научила жизнь, так это тому, что все — преходяще. Вспомните, раньше вы изо всех сил держались бы за то, что у вас отнимают. Но сейчас вы понимаете, что изменения — единственная константа, способ преобразиться, стать лучше и интереснее, обрести бесценный опыт. Учитесь относиться к любому событию слегка философски. Помните, что лишь восприятие окрашивает реальность. А это значит, что нарисовать можно абсолютно любую!

Космический совет: примите изменения в вашей жизни с радостью, все они — к лучшему.

Стрелец

Часто, имея некий позитивный опыт, мы зацикливаемся на связанных с ним чувствах. А затем, пытаясь удержать это чувство, продолжаем всеми силами воссоздавать его в новой реальности. Это не сделает вас счастливым здесь и сейчас, а лишь унесет назад, в прошлое. Но ведь его уже не существует! Получается, что вы не существуете, а только фантазируете. Из вымысла вы не построите ничего стабильного в своей жизни. Учитесь наслаждаться свежестью нового, уделите больше внимания действительности — вы увидите, впереди еще много радости, более того, она доступна уже сейчас.

Космический совет: не пытайтесь воссоздать былые ощущения, пора познать новые.

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Козерог

Козерогам просто необходимо набраться уверенности в себе. Сомнения сейчас уже не к месту. Вы долго и упорно трудились, создали прекрасный задел для будущих побед. Осталось лишь получить то, что заслужили. Пусть никто и ничто не разубедит вас в правильности выбора. Следуйте намеченной цели, несмотря на препятствия и усталость. Еще немного — и вы сполна насладитесь урожаем.

Космический совет: к победе вас приведет непоколебимая вера в собственные силы.

Водолей

Американский актер и комик Эдди Кантор однажды сказал: «Чтобы добиться мгновенного успеха, нужно 20 лет». Это о вас, Водолеи. Вы прекрасно знаете, насколько важно трудиться и закладывать основы на будущее. И одним из главных ваших достоинств можно назвать целеустремленность. Помните об этом каждую минуту на пути к мечте, не слушайте тех, кто не хочет поддержать, кто не верит в ваш успех. Чуть больше наглости — и вы пробьете лед обстоятельств.

Космический совет: настойчивость — секрет вашего успеха.

Рыбы

Не зацикливайтесь только на собственных чувствах и эмоциях. Помните, что в отношениях всегда участвуют две стороны. И о той второй нужно думать тоже. Как и вам, близким людям бывает грустно, больно, обидно, просто трудно в определенных обстоятельствах. Как и вы, они умеют любить, проявлять нежность, сопереживать и радоваться за другого. Разве они не прекрасны и не достойны вашего внимания, расположения? Примите чужие чувства, и станете мудрецом.

Космический совет: узрите в людях красоту и добрую душу, и ваш мир преобразится.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким знакам зодиака несказанно повезет в 2022 году.

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