Жена хоккеиста Овечкина похвасталась подарком за три миллиона

Супруга знаменитого на весь мир хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская показала, как отметила свой день рождения. В своем Instagram-аккаунте девушка опубликовала фотографии с празднования своего 28-летия.

«Вот таким составом, мы отметили мой 28-й день рождения. Спасибо всем за поздравления, пожелания и добрые слова! Мне очень приятно», — благодарит подписчиков Овечкина.

Instagram @nastyashubskaya

Празднование проходило в шикарном ресторане — были приглашены только самые близкие, но кое-кого не хватало. Александр Овечкин не смог присутствовать на празднике, так же как и подруга именинницы, актриса и балерина Анна Нахапетова.

Правда, Овечкин свое отсутствие компенсировал с лихвой — огромный букет роз с романтичной открыткой точно заставил его жену заулыбаться.

«Любовь моей жизни, желаю тебе наисчастливейшего дня рождения. Люблю, Алекс», — подписал открытку хоккеист.

На этом его подарки не закончились — на фотографиях с праздника можно заметить на шее именинницы изысканный аксессуар. Колье Bvlgari Serpenti стоит почти три с половиной миллиона рублей — и ранее Анастасия Овечкина этот аксессуар не использовала.

bulgari.com; Instagram @nastyashubskaya

Правда, не уточняется, кто сделал ей такой подарок — но кому, как не мужу, баловать любимую жену в день рождения?

К сожалению, такая идиллия царит далеко не во всех семьях — ранее 5-tv.ru рассказывал об откровениях футболиста Дмитрия Тарасова, признавшегося, что вместе с женой Анастасией Костенко они поставили интимную жизнь на паузу.