Сердце под ударом: названы первые признаки отрыва тромба

Среди симптомов тромбоза отмечают слабость и повышенную тревожность, а также боли в груди и даже в челюсти.

Давящие и сжимающие ощущения в груди, длящиеся больше 15 минут, могут быть предвестниками возможного отрыва тромба. В коронарных артериях, ведущих к сердцу, образуются холестериновые бляшки, которые и приводят к тромбозу. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

При этом человек может испытывать упадок сил и ощущать сильную тревожность, в том числе, переживания за собственную жизнь, пояснила специалист.

Кореневич добавила, что среди других симптомов могут быть одышка, тошнота и рвота, вплоть до нехватки дыхания. Болезненное ощущение может разливаться по всей площади грудной клетки, передаваться в левую или обе руки и в шею. В редких случаях боль ощущается и в челюсти.

Если появились вышеупомянутые симптомы, стоит немедленно вызвать службу скорой помощи, посоветовала кардиолог.

Срочно обратиться к медикам стоит и в случае, когда пульс составляет более 90 ударов в минуту и на протяжении 30 минут или часа не снижается. Ранее 5-tv.ru писал, что высокая частота сердечных сокращений (ЧСС) может говорить о серьезных проблемах с сердцем. Особенно побеспокоиться о своем здоровье стоит пожилым пациентам.