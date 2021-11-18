Сердце под ударом: названы первые признаки отрыва тромба
Кардиолог Кореневич назвала первые признаки отрыва тромба
Фото: Depositphotos / stevanovicigor
Среди симптомов тромбоза отмечают слабость и повышенную тревожность, а также боли в груди и даже в челюсти.
Давящие и сжимающие ощущения в груди, длящиеся больше 15 минут, могут быть предвестниками возможного отрыва тромба. В коронарных артериях, ведущих к сердцу, образуются холестериновые бляшки, которые и приводят к тромбозу. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
При этом человек может испытывать упадок сил и ощущать сильную тревожность, в том числе, переживания за собственную жизнь, пояснила специалист.
Кореневич добавила, что среди других симптомов могут быть одышка, тошнота и рвота, вплоть до нехватки дыхания. Болезненное ощущение может разливаться по всей площади грудной клетки, передаваться в левую или обе руки и в шею. В редких случаях боль ощущается и в челюсти.
Если появились вышеупомянутые симптомы, стоит немедленно вызвать службу скорой помощи, посоветовала кардиолог.
Срочно обратиться к медикам стоит и в случае, когда пульс составляет более 90 ударов в минуту и на протяжении 30 минут или часа не снижается. Ранее 5-tv.ru писал, что высокая частота сердечных сокращений (ЧСС) может говорить о серьезных проблемах с сердцем. Особенно побеспокоиться о своем здоровье стоит пожилым пациентам.
Читайте также
93%
-0.22 82.26
-0.10
Нашли ошибку?