Мишустин уволил замминистра спорта Машкову за прогул

|
Анна Павлова
1 012

Премьер-министр подписал распоряжение, по которому чиновница лишилась должности в ведомстве за грубое нарушение должностных обязанностей.

Мишустин уволил замминистра спорта Машкову за прогул

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Дмитрий Коротаев

Статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Ксения Машкова лишилась своего поста за прогул. Распоряжение о ее увольнении подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Приказ появился на портале правовой информации.

В документе говорится, что чиновницу освободили от должности из-за однократного отсутствия на рабочем месте в течение четырех часов без уважительной причины — такое условие предусмотрено в подпункте «а» пункте 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ».

Должность статс-секретаря — замминистра спорта России — Машкова занимала с 2020 года. Она родилась в Тульской области в 1989 году, имеет юридическое образование.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин освободил от должности первого заместителя генпрокурора Буксмана. Юрист по образованию занимал пост 15 лет — с 2006 года.

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.60
-0.22 82.26
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:24
Лолита о бурной сексуальной жизни в 58 лет: «Я не из тех, кто имитирует оргазм!»
12:16
При пожаре в квартире Марины Хлебниковой пострадал еще один человек
12:09
«Будет уничтожен»: В США придумали способ избавиться от «Северного потока-2»
12:00
Актуальные вопросы о COVID-19. Прямая трансляция пресс-конференции
11:46
В рамках испытаний детской версии «Спутник V» привились уже 400 подростков
11:33
С дополнительной нагрузкой: Мишустин добавил обязанности вице-премьерам

Сейчас читают

В крови пострадавшей от пожара Марины Хлебниковой обнаружен алкоголь
Пьяный гороскоп: какой коктейль подходит каждому знаку зодиака
Отпетый хулиган и скромный артист: Как сложилась жизнь Игоря Савочкина
Кардиолог рассказал, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую помощь

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа