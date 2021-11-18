Мишустин уволил замминистра спорта Машкову за прогул

Статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Ксения Машкова лишилась своего поста за прогул. Распоряжение о ее увольнении подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Приказ появился на портале правовой информации.

В документе говорится, что чиновницу освободили от должности из-за однократного отсутствия на рабочем месте в течение четырех часов без уважительной причины — такое условие предусмотрено в подпункте «а» пункте 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ».

Должность статс-секретаря — замминистра спорта России — Машкова занимала с 2020 года. Она родилась в Тульской области в 1989 году, имеет юридическое образование.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин освободил от должности первого заместителя генпрокурора Буксмана. Юрист по образованию занимал пост 15 лет — с 2006 года.