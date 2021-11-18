Елизавета II напугала британцев своими синими руками

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Анна Павлова
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В начале ноября близкий друг королевской семьи сообщил, что Елизавета II страдает от неизлечимой болезни, из-за которой ее руки покрылись синяками.

Елизавета II напугала британцев своими синими руками

Фото: globallookpress.com / Andrew Parsons via ZUMAPRESS.com

Елизавета II заставила миллионы британцев переживать о состоянии ее здоровья. Королева Великобритании приняла в Виндзорском замке начальника штаба британских вооруженных сил Ника Картера и протянула ему руку для приветствия. Многие пользователи сразу заметили тревожный симптом — посиневшие кисти. Видео со встречи опубликовал The Telegraph.

Аудиенция высокопоставленных чиновников и военных — традиция в Соединенном Королевстве. Генерал Картер посетил королеву, чтобы сообщить, что уходит со своего поста. Впрочем, как оказалось, это не главная тема для обсуждения.

«Ее руки выглядят действительно фиолетовыми»;

«Приятно видеть, но ее руки выглядят ужасно… сначала я подумал, что она в перчатках»;

«Я не думаю, что она хорошо выглядит»;

«Ради бога, ей 95 лет. Мы с тобой не доживем до 95», — пишут обеспокоенные подданные Ее Величества.

На протяжении месяца британская королева не появлялась на публике. По сообщениям в британских СМИ, ранее монаршая особа отказалась от воскресной службы национальной памяти, чтобы отдать дань памяти погибшим на войне британцам. Это стало причиной слухов об ухудшении ее здоровья.

Позднее сообщалось, что ее госпитализировали на сутки, а уже после выписки она получила растяжение спины. Несколько дней назад близкий друг семьи сообщил, что у королевы и вовсе имеется неизлечимое заболевание — рак крови. А подтверждением служат руки — якобы те покрыты специфическими синяками.

После эти новости опроверг принц Чарльз. Сын королевы заявил, что с его матерью все в порядке и чувствует она себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл обличили в обмане с якобы «слитой» перепиской.

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