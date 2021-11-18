Марина Хлебникова госпитализирована после пожара

Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после пожара. Об этом стало известно 5-tv.ru. ЧП произошло вечером в четверг, 18 ноября. Возгорание произошло в ее двухуровневой квартире певицы на Ратной улице. Выгорели вещи в жилище на площади в десять квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Известно, что в момент ЧП дома были певица, ее муж и дочь, но пострадала только Марина Хлебникова. У нее диагностировано отравление продуктами горения, а также ожоги по всему телу.

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Обстоятельства и причины ЧП выясняются.