Марина Хлебникова госпитализирована после пожара
ЧП произошло вечером в четверг, 18 ноября. Возгорание произошло в квартире певицы.
Фото: globallookpress.com / Natalia Shakhanova
Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после пожара. Об этом стало известно 5-tv.ru. ЧП произошло вечером в четверг, 18 ноября. Возгорание произошло в ее двухуровневой квартире певицы на Ратной улице. Выгорели вещи в жилище на площади в десять квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
Известно, что в момент ЧП дома были певица, ее муж и дочь, но пострадала только Марина Хлебникова. У нее диагностировано отравление продуктами горения, а также ожоги по всему телу.
Обстоятельства и причины ЧП выясняются.
Читайте также
93%
-0.22 82.26
-0.10
Нашли ошибку?