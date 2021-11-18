Стало известно о состоянии Марины Хлебниковой после пожара

Стало известно о состоянии заслуженной артистки России Марины Хлебниковой после пожара. Певица была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после возгорания в квартире. По данным 5-tv.ru, у певицы диагностировано отравление угарным газом, также у нее имеются ожоги по всему телу.

ЧП произошло вечером в четверг, 18 ноября. Возгорание случилось на втором этаже двухуровневой квартиры певицы на Ратной улице. Выгорели вещи в жилище на площади в десять квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 22:50.

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Известно, что в момент ЧП дома были певица, ее супруг и дочь, однако пострадала только Марина Хлебникова. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.