Стало известно о состоянии Марины Хлебниковой после пожара
Инцидент произошел вечером в четверг, 18 ноября. Возгорание произошло в квартире певицы на Ратной улице.
Фото: globallookpress.com / Natalia Shakhanova
Стало известно о состоянии заслуженной артистки России Марины Хлебниковой после пожара. Певица была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после возгорания в квартире. По данным 5-tv.ru, у певицы диагностировано отравление угарным газом, также у нее имеются ожоги по всему телу.
ЧП произошло вечером в четверг, 18 ноября. Возгорание случилось на втором этаже двухуровневой квартиры певицы на Ратной улице. Выгорели вещи в жилище на площади в десять квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 22:50.
Известно, что в момент ЧП дома были певица, ее супруг и дочь, однако пострадала только Марина Хлебникова. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.
- 19 нояб
- Марина Хлебникова находится в коме после пожара
- 19 нояб
- В реанимации: стало известно о состоянии Марины Хлебниковой после пожара
- 19 нояб
- Певица Марина Хлебникова во время пожара в Москве получила ожоги по всему телу
- 19 нояб
- Мать и дочь Марины Хлебниковой уехали из квартиры, где произошел пожар
- 19 нояб
- Представители Хлебниковой впервые прокомментировали ЧП с участием певицы
- 19 нояб
- Очевидец о госпитализации Хлебниковой после пожара: «Стоял с носилками около реанимации»
- 19 нояб
- Проклятая квартира: в сгоревшем жилье Хлебниковой покончил с собой ее первый муж
- 19 нояб
- Дочь Хлебниковой о пожаре в квартире певицы: «Мама курила у окна»
- 19 нояб
- Видео из квартиры Марины Хлебниковой, где произошел пожар
- 19 нояб
- Фото из загоревшейся квартиры, где едва не погибла Марина Хлебникова
Читайте также
81%
-0.22 82.26
-0.10
Нашли ошибку?