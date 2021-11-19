Отец жестко задержанной школьницы об инциденте с полицейскими: «Травма у дочери колоссальная»

В Петербурге сейчас разбираются в истории, которая возникла практически на ровном месте. И если бы не вот это видео, то правду установить вряд ли бы получилось. Школьница перешла дорогу не там, где надо, чем вызвала справедливое внимание полицейских. Только вот методы, которые они выбрали для просвещения подростка, теперь могут стоить им работы. Корреспондент МИЦ «Известия» Родион Северьянов с подробностями в репортаже.

Кадры финальной стадии операции сотрудников полиции — задержание наверное особо опасной преступницы. Для ее нейтрализации потребовалось целое подразделение. Дело было на Гражданском проспекте.

«Здесь стоял серый автомобиль, около которого они стояли вдвоем, и на их глазах девочки переходили дорогу— моя дочь и ее одноклассница. Эти мужчины в форме не сделали им замечание, хотя могли, они стояли, ну, видите сами», — говорит отец пострадавшей девочки Марат Валицкий.

Полицейские, по словам отца девочки, сначала дождались, чтобы девочки перешли дорогу в неположенном месте — и уже потом вмешались в дело.

«В какой-то момент приехала машина патрульная, и дочь стали силой туда затаскивать. Она кричала, просила не трогать ее, просила не делать ей больно, кричала, что сейчас приедет папа, не трогайте меня, кричала, что она ребенок, что вы делаете?» — рассказывает папа пострадавшей школьницы.

Любопытно, что про вторую девочку люди в форме как бы позабыли — рядом оказалась ее мать. Она-то и сняла задержание на видео. А вот Алине повезло меньше. Пока не приехал ее отец.

«Они сразу стали очень вежливыми — сказали, ее чуть машина не сбила, надо проехать в отделение. Я говорю, я же звонил, я же сказал, что приеду, зачем вы это делаете, зачем вы избили мою дочь, она вся всклокоченная, вся в слезах. Ее трясет», — ругается родитель.

Марат возмущен: назидание, предупреждение, хотя бы грозный окрик — дети ведь переходили даже не проспект, а одностороннюю дорогу у домов. Так называемый народный переход — даже дорожка асфальтовая проложена.

Был ли факт правонарушения — разумеется, был. Девочка на самом деле перешла эту дорогу, но пять вооруженных мужчин на 14-летнего подростка — это уж как-то перебор.

Девочку вместе с отцом все же доставили в 6-й отдел полиции, где дождались инспектора по делам несовершеннолетних, который и отпустил правонарушительницу домой. Какой смысл всей операции — сейчас выясняет прокуратура и Следственный комитет.

А это кадры другого задержания у Мариинского театра. Якобы находящегося в розыске преступника. Как выяснилось позже — законопослушного оперного артиста.

Наталью тоже схватили недалеко от Мариинки. Перешла дорогу на красный. На кадрах, снятых очевидцем, она не оказывает сопротивления, но ее заковывают в наручники.

К 14-летней школьнице таких крайних мер, к счастью не применяли. В МВД даже заявили, что полицейские действовали в рамках закона и о возрасте задержанной узнали только в отделении. Но ситуацией уже заинтересовались в аппарате уполномоченного по правам ребенка.

«Сформирован отдел, в задачу которого входит мониторинг подобных случаев, и как только сотрудникам аппарата это стало известно — в рамках соглашения о взаимодействии с органами МВД был направлен запрос», — говорит пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.

По факту превышения должностных полномочий уже возбуждено уголовное дело. А девочка теперь по-новому смотрит на людей в форме.

«Я уверен, что мы будем обращаться к психологу, потому что травма у дочери колоссальная. Я думал, что ее избили, реально, я вижу, что избитый мой ребенок, которого держат пятеро людей в форме, я полицейскими их назвать не могу», — заключил отец пострадавшей девочки.

В свою очередь прокуратура Калининского района признала законным возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в отношении школьницы.

Предварительно установлено, что сотрудники органов внутренних дел, в отсутствие достаточных оснований, необоснованно применили к несовершеннолетней физическую силу, сажая подростка в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции при отсутствии законного представителя.

Ход расследования поставлен на контроль в аппарате прокуратуры Петербурга. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.