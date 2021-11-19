Марина Хлебникова находится в коме после пожара
Заслуженная артистка РФ была госпитализирована после возгорания в собственной квартире, причиной которого могла послужить непотушенная сигарета.
Фото: Instagram @marina_hlebnikova_official
Марина Хлебникова была подключена к аппарату ИВЛ и в настоящий момент находится в коме. Об этом стало известно 5-tv.ru. По последней информации, у заслуженной артистки РФ диагностировано отравление угарным газом. Кроме того от огня на теле певицы зафиксировано несколько глубоких ожогов, в частности обожжено 20% лица, также голова, грудь и бедра различной степени тяжести. Сейчас звезда эстрады находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.
ЧП произошло в Москве вечером в четверг, 18 ноября. Сообщается, что первой спасателей вызвала дочь артистки — из квартиры спасли пять человек. Серьезно пострадала только сама Хлебникова. Предварительно, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты.
В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из сгоревшей квартиры. На них видно, что кровать и личные вещи певицы сгорели дотла. А стены и пол комнаты сильно обуглены. По словам дочери певицы — Хлебникова обычно курила у окна в своей комнате. Но не исключено, что она могла уснуть с тлеющей сигаретой в руках.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сгоревшем жилье Хлебниковой покончил с собой ее первый муж.
- 19 нояб
- В реанимации: стало известно о состоянии Марины Хлебниковой после пожара
- 19 нояб
- Певица Марина Хлебникова во время пожара в Москве получила ожоги по всему телу
- 19 нояб
- Мать и дочь Марины Хлебниковой уехали из квартиры, где произошел пожар
- 19 нояб
- Представители Хлебниковой впервые прокомментировали ЧП с участием певицы
- 19 нояб
- Очевидец о госпитализации Хлебниковой после пожара: «Стоял с носилками около реанимации»
- 19 нояб
- Проклятая квартира: в сгоревшем жилье Хлебниковой покончил с собой ее первый муж
- 19 нояб
- Дочь Хлебниковой о пожаре в квартире певицы: «Мама курила у окна»
- 19 нояб
- Видео из квартиры Марины Хлебниковой, где произошел пожар
- 19 нояб
- Фото из загоревшейся квартиры, где едва не погибла Марина Хлебникова
- 19 нояб
- Стала известна вероятная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой
Читайте также
81%
-0.22 82.26
-0.10
Нашли ошибку?