Проклятая квартира: в сгоревшем жилье Хлебниковой покончил с собой ее первый муж

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Алексей Хитров
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В сгоревшей квартире певицы Хлебниковой три года назад покончил с собой ее первый муж Антон Логинов

Фото, видео: РИА Новости / Александр Поляков; 5-tv.ru

Музыкант и концертный директор певицы Антон Логинов страдал от последствий тяжелого инсульта.

В квартире певицы Марины Хлебниковой, где накануне произошел пожар, в 2018 году покончил с собой ее первый муж — музыкант ее группы и концертный директор Антон Логинов.

Трагедия произошла в ночь с 30 сентября на 1 октября. Примерно за год до этого Логинов перенес тяжелейший инсульт, ему понадобился уход, и певица забрала его к себе жить, хотя они уже много лет были в разводе. Незадолго до суицида состояние мужчины ухудшилось, он пил много валокордина и других лекарств.

Тело Логинова обнаружила сама Хлебникова. От пережитого шока она угодила в больницу с нервным срывом. В предсмертной записке мужчина просил никого не винить в его смерти и признался, что Хлебникова была смыслом его жизни.

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Пожар на втором этаже двухуровневой квартиры Хлебниковой на Ратной улице Москвы произошел вечером 18 ноября. Полностью выгорела обстановка на площади в десять квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

В момент ЧП дома находились певица, ее муж и дочь, однако пострадала только Хлебникова. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из квартиры Марины Хлебниковой, где видны последствия возгорания и его ликвидации.

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