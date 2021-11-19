На что тратила миллионы подозреваемая во взяточничестве крымский министр культуры

В эти минуты в Москве избирают меру пресечения крымской чиновнице, которая может попасть в тюрьму на 15 лет. Занимая пост министра культуры, она получила взятку в 25 миллионов рублей, чтобы самые выгодные строительные проекты отходили только одной конкретной фирме. Причем эти самые строители успели наследить не только в Крыму, но даже в Петербурге. Ксения Солдатова провела собственное расследование.

Этот недострой, словно крепость, возвышается над остальными зданиями. Внутри — ни рабочих, ни стройматериалов, только гниющий мусор.

Здание театра должны были достроить еще в прошлом году, но пока это только бетонная коробка, без каких-либо признаков строительных работ внутри. Зато по своим масштабам проект может впечатлить. Здесь, в старом центре Симферополя, такое высокое разве что соседнее здание госсовета республики.

Чтобы такое возвести, в Минкульте привлекли подрядчика, некую фирму «Меандр», которая, по данным следователей, щедро отблагодарила министра Новосельскую за это.

«В 2018 году Новосельская, используя полномочия замещаемой должности, получила от бенефициара ООО „Меандр“ взятку в размере 25 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ. По местам жительства и работы Новосельской проведены обыски при содействии МВД и ФСБ России», — сообщили в Следственном комитете.

Интересно, что для крымских чиновников это далеко не первый неудачный опыт сотрудничества с фирмой «Меандр». До этого уголовное дело о мошенничестве возбуждали в апреле 2020 года. Тогда «Меандр реставрировал в Симферополе здание офицерского собрания литовского полка. Эта же фирма сорвала контракт на реставрацию Воронцовского дворца в Алупке. Недовольные ею нашлись и в других регионах. В прошлом году владелицу фирмы Елену Завадскую задержали, ее подозревают в хищении более 19 млн при реставрации консерватории Римского-Корсакова в Петербурге.

Фирма сейчас признана банкротом. Минкульту России она должна 31 миллион рублей. Противоречивая фигура и сама Арина Новосельская. Министр культуры Крыма буквально прогремела на всю страну, когда во время совещания продемонстрировала полное отсутствие этой самой культуры в себе, подумав, что микрофон отключен.

Арина Новосельская запомнилась многим не только своими хлесткими высказываниями, но и яркими образами. Например, «тотал леопард» на конференции с рок-звездой или полупрозрачное кружево на школьной линейке. Все это дополнялось массивными ювелирными украшениями. Иногда на ее шее появлялся пышный бутон, усыпанный бриллиантами, они же — в ушах на довольно увесистых сережках. И это при доходе в 2,7 миллиона рублей в год, согласно декларации за 2019 год. По ней же, в собственности у Новосельской — скромная квартира в 55 квадратов.

Непримечательная панельная пятиэтажка, прямо во дворе проходит теплотрасса. Сложно догадаться, что здесь может быть квартира целого министра культуры республики.

«Здесь ее мать и брат живут. Она часто приезжает, через день», — рассказывает сосед.

Женщина, представившаяся родственницей, визит следователей опровергает. Крымский Минкульт Новосельская возглавила еще в 2014 году. До назначения была и директором кукольного театра в Симферополе.

«Арина Вадимовна — противоречивая личность. Ее действительно есть за что похвалить и действительно есть за что покритиковать, даже не дожидаясь решения суда. Факт остается фактом. Вместо миниатюрного кукольного театра в центре Симферополя грандиозный бетонный недострой», — рассказал политолог Иван Мезюхо.

Теперь министр культуры Крыма будет дожидаться приговора суда, а для строительства здания намерены найти нового подрядчика.